Nine Perfect Strangers ufficialmente rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie basata sul romanzo di Liane Moriarty, in Italia disponibile su Prime Video, potrà contare ancora su Nicole Kidman nei nuovi episodi.

Quasi due anni dopo l'uscita della prima stagione, Nine Perfect Strangers è stata rinnovata per una seconda stagione abbandonando quindi lo status di miniserie così come era stata presentata. Il drama creato da David E. Kelley basandosi su un romanzo di Liane Moriarty ha ricevuto l'okay per un secondo ciclo dal servizio di video in streaming Hulu dove tornerà prossimamente con nuovi episodi (in Italia su Prime Video, dove era arrivata già la prima stagione).

Nine Perfect Strangers: La trama

Basata sul romanzo Nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty, la stessa autrice il cui lavoro ha ispirato Big Little Lies, Nine Perfect Strangers ruota attorno a nove sconosciuti che si riuniscono per un ritiro di dieci giorni presso Tranquillum House, un lussuoso resort per la salute e il benessere che promette un processo di guarigione e trasformazione agli ospiti che vi soggiornano. Gli ospiti, nove personaggi stressati dalla vita cittadina, provano a seguire un percorso per raggiungere uno stile di vita più salutare e stare meglio affidandosi alla direttrice del resort, Masha (Nicole Kidman). Ma durante questa sorta di ritiro spirituale Masha troverà metodi discutibili e non convenzionale per rinvigorire i corpi e le menti dei suoi ospiti. Il cast della prima stragione includeva Melissa McCarthy (Mike & Molly), Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (L'alienista) e Regina Hall (Black Monday), tra gli altri.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Il rinnovo per una seconda stagione era nell'aria, visto che lo scorso maggio Hulu aveva deciso di presentare lo show per le candidature agli Emmy non come miniserie ma come serie regolare. Stando alle prime informazioni, la seconda stagione si baserà sulle stesse premesse della prima seguendo un nuovo gruppo di 'perfetti sconosciuti' che si troveranno insieme in un ritiro presso una delle sedi di Tranquillum, quela volta sulle Alpi svizzere (un po' come accaduto in The White Lotus che, nella seconda stagione, ha seguito un nuovo gruppo di personaggi in una location diversa della catena White Lotus).

Il cast: Chi torna e chi arriva

Secondo Variety, Nicole Kidman tornerà nei panni di Masha. Tra le new entry della seconda stagione ci sarebbe anche l'ex star di The White Lotus Murray Bartlett. Altre aggiunte al cast sono Maisie Richardson-Sellers (DC's Legends of Tomorrow), Liv Ullmann (Two Lives), Dolly De Leon (Triangle of Sadness) e l'attore turco Aras Aydin (Cherry Season). Quasi certa l'assenza di David E. Kelley che sarà sostituito quindi da un nuovo showrunner, considerati i tanti impegni in diversi altri show in onda e in arrivo sul piccolo schermo.

Guarda Nine Perfect Strangers su Prime Video