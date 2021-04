Nine Perfect Strangers: La nuova miniserie con Nicole Kidman si svela nel primo teaser trailer

News Serie TV

Tratto dal romanzo di Liane Moriarty, il drama arriverà prossimamente negli Stati Uniti in streaming su Hulu.

Dovrebbe essere un rilassante soggiorno in un centro benessere ma, a giudicare dal primo teaser trailer, quella al centro di Nine Perfect Strangers ha tutta l'aria di essere un'esperienza inquietante. La nuova miniserie che, dopo Big Little Lies, rinnova la collaborazione tra il pluripremiato David E. Kelley, Nicole Kidman e la scrittrice Liane Moriarty (autrice del romanzo da cui la serie è tratta) arriverà prossimamente in streaming negli Stati Uniti su Hulu. Nell'attesa, grazie a questa prima clip, possiamo farci un'idea su quella che si preannuncia già una delle novità più interessanti dell'anno.

Nine Perfect Strangers: La trama

Scritta da David E. Kelley, John Henry Butterworth e Samantha Strauss e guidata dagli stessi Kelley e Butterworth, Nine Perfect Strangers in otto episodi racconta di un elegante centro benessere dove nove persone stressate, i "nove perfetti sconosciuti" del titolo, che abitano nella stessa città si ritrovano accomunate dall'obiettivo di rendere migliori le loro vite. A sorvegliarli durante questa sorta di ritiro spirituale di dieci giorni è la direttrice del resort Masha (Nicole Kidman), una donna incaricata di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. A giudicare dal teaser, tuttavia, i metodi utilizzati da Masha saranno ben poco convenzionali e l'esperienza presso il resort potrebbe rivelarsi, per gli ospiti, una vera sorpresa.

Il cast stellare

Oltre a Nicole Kidman, il cast di Nine Perfect Strangers vanta un lungo elenco di già noti e apprezzati attori. Tra questi ci sono Melissa McCarthy (anche produttrice esecutiva insieme a Kidman), Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Samara Weaving.