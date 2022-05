Nine Perfect Strangers: Imminente l'annuncio di una seconda stagione?

News Serie TV

La miniserie di David E. Kelley con Nicole Kidman diventerà un'antologia?

Un'altra miniserie di David E. Kelley potrebbe tornare in tv con un nuovo ciclo di episodi. Come avvenuto in passato con Big Little Lies, alcune fonti hanno riferito a The Hollywood Reporter che Hulu è vicino a un accordo per rinnovare Nine Perfect Strangers per una seconda stagione. Lo suggerisce anche il fatto che il servizio streaming avrebbe intenzione di presentare lo show per le candidature agli Emmy non come miniserie ma come serie regolare, rientrando quindi in tutta un'altra serie di categorie.

Cosa racconta Nine Perfect Strangers

Basta sul romanzo Nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty, la stessa autrice il cui lavoro ha ispirato Big Little Lies, Nine Perfect Strangers (in Italia disponibile in streaming su Prime Video) ruota attorno a nove sconosciuti che si riuniscono per un ritiro di dieci giorni presso Tranquillum House, un lussuoso resort per la salute e il benessere che promette un processo di guarigione e trasformazione agli ospiti che vi soggiornano. Il cast include Nicole Kidman (Big Little Liars) nei panni della direttrice del resort e Melissa McCarthy (Mike & Molly) in quelli di una scrittrice di romanzi rosa ospite della struttura. A loro si aggiungono Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (L'alienista) e Regina Hall (Black Monday), tra gli altri.

I particolari della seconda stagione sarebbero ancora in fase di definizione, in vista di un annuncio formale. Al momento non è chiaro se Nine Perfect Strangers - il drama più seguito di Hulu - diventerebbe un'antologia con un nuovo cast ogni stagione o presenterebbe lo stesso gruppo di personaggi. Sembra certo invece che Kelley, il quale ha diversi altri show in onda e in arrivo sul piccolo schermo, non tornerebbe come showrunner.