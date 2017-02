New Girl: Jess trascorre San Valentino con... Gordon Ramsay?!

Questo San Valentino, in New Girl l'amore sarà nell'aria per tutti eccetto Jess, la sola tra i ragazzi a non avere accanto qualcuno con cui festeggiare il giorno degli innamorati. Come capita spesso quando a soffrire è il cuore, il personaggio di Zooey Deschanel troverà consolazione nel cibo, grazie alla complicità di un ospite molto speciale: lo chef e giudice di MasterChef Gordon Ramsay!

Come anticipa il video diffuso dalla rete americana FOX, nell'episodio della sesta stagione in onda negli Stati Uniti questa sera, Jess trascorrerà la serata di San Valentino da sola, o meglio, in compagnia di un delizioso banchetto preparato nientedimeno che da Ramsay - il premio di un'asta. Il tutto finisce però col trasformarsi in una sessione di terapia, con "Jess realmente impressionata della capacità di Gordon Ramsay di psicoanalizzarla", spiega Deschanel nella clip.

In Italia l'episodio andrà in onda a fine marzo, mentre la programmazione della sesta stagione prosegue su FoxComedy ogni lunedì alle ore 18:35 (e in replica alle 22:50).