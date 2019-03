Netflix sotto accusa per Love, Death & Robots

Non è vero che Netflix conosce il vostro orientamento sessuale e si comporta di conseguenza. Nelle ultime ore, il servizio di video in streaming ha dovuto difendersi dall'accusa di proporre gli episodi della nuova serie originale Love, Death & Robots secondo un ordine basato sull'orientamento sessuale di ciascun spettatore.

Ad alzare il polverone è stato Lukas Thoms, co-fondatore di Out in Tech, un'associazione non-profit che si prodiga affinché la comunità LGBTQ+ sia vista e ascoltata in ambito tecnologico, il quale ha suggerito su Twitter che l'ordine degli episodi dell'interessante serie animata antologica di Tim Miller e David Fincher vari "in base al fatto che Netflix pensi che tu sia gay o etero". Thoms ha condiviso degli screenshot i quali mostrano che in alcuni casi la lista si apre con l'episodio Il vantaggio di Sonnie, che racconta la storia brutale di una combattente lesbica, ufficialmente il primo della serie, mentre in altri con un episodio che ritrae "realistiche ed esplicite scene di sesso etero". Il dibattito sulla rete si è allargato velocemente, con diverse persone che hanno evidenziato un comportamento simile nella nuova stagione del reality Queer Eye.

"Non abbiamo mai avuto uno show come Love, Death & Robots prima d'ora, perciò stiamo provando qualcosa di completamente nuovo: presentare quattro diversi ordini degli episodi", ha risposto prontamente Netflix al tweet di Thoms. "La versione da te mostrata non ha nulla a che fare con il genere, l'etnia o l'identità sessuale - informazioni che non abbiamo, tra l'altro".

Mentre qualcuno fa notare che Netflix ha introdotto con un recente aggiornamento la possibilità di valutare con un pollice in sù o in giù i propri contenuti, funzionalità che gli permette di suggerire agli utenti film e serie tv in linea con i loro interessi, senza contare che Tech Crunch ha evidenziato come le immagini usate dal servizio per promuoverli varino proprio in base alla raccolta di questi dati, Netflix ribadisce che quanto accaduto con Love, Death & Robots nulla ha a che fare con l'orientamento sessuale degli spettatori. Si tratta invece di un esperimento - reso possibile dal formato non serializzato della serie - "per capire cosa funziona [meglio] per i nostri membri".