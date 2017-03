Netflix rinnova Una serie di sfortunati eventi e Neil Patrick Harris festeggia con un tatuaggio

Finalmente una buona notizia (forse) in quella sequela di avvenimenti molto spiacevoli che è Una serie di sfortunati eventi. Esattamente due mesi dopo il debutto su Netflix, la serie basata sui romanzi di Lemony Snicket ha ottenuto dal servizio di video in streaming l'atteso okay per la produzione di un secondo ciclo, lungo ben 10 episodi.

L'annuncio è arrivato come spesso accade via social, in questo caso attraverso una lettera di Snicket nella quale l'autore scrive: "Mi è stato riferito che, nonostante i miei ripetuti avvertimenti, avete guardato l'adattamento di Netflix della mia angosciante opera, nota nel suo insieme come Una serie di sfortunati eventi... Con mio grande orrore, ciò ha incoraggiato Netflix a convogliare i suoi illeciti guadagni nella realizzazione di una seconda stagione di questa infelice e snervante serie. Mentre vi scrivo, scenografi, costumisti e traumautologi si stanno attivando per confezionare episodi ancora più inquietanti; e tutto ciò a causa del vostro presunto entusiasmo per questo triste esempio di programma per famiglie, se così si può chiamare. Spero che siate felici. Perché non lo sarete mai più".

Ovviamente, il rinnovo di Una serie di sfortunati eventi è una straordinaria notizia per il malefico Conte Olaf e il suo interprete Neil Patrick Harris, tant'è vero che quest'ultimo ha festeggiato con un nuovo tatuaggio a tema - quello che i fan conoscono come il simbolo V.F.D. - sulla caviglia. "Siamo stati rinnovati per una seconda stagione. Mi sono fatto questo per festeggiare", scrive l'attore 43enne nella didascalia delle foto pubblicate su Instagram.