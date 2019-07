Netflix rinnova Trinkets per una seconda e ultima stagione

News Serie TV

Il teen drama tornerà in streaming nel 2020 con una nuova showrunner.

Il racconto della vita problematica di Elodie e della sua insolita amicizia con Moe e Tabitha si concluderà molto presto. Netflix ha annunciato che il teen drama Trinkets tornerà con una seconda stagione di 10 episodi, la quale però sarà anche l'ultima.

L'annuncio della veloce conclusione di Trinkets è accompagnato da un video pubblicato nelle scorse ore dal servizio di video in streaming per rispondere ai fan che sui social network chiedevano quali fossero le sorti della serie e dei suoi personaggi. Le risposte arriveranno dunque nel 2020 e a darle sarà una nuova showrunner, Sarah Goldfinger (Streghe), che ha preso il posto di Linda Gase.

Basata su un romanzo di Kirsten Smith, Trinkets segue tre ragazze delle superiori che, pur non avendo apparentemente nulla in comune, formano una bizzarra alleanza dopo essersi conosciute a un gruppo di sostegno per cleptomani. Da avversarie, le tre diventano confidenti e compagne di furti, aiutandosi a loro modo a superare le rispettive difficoltà e a trovare il proprio posto nel mondo.