Netflix rinnova le serie di Ryan Murphy Mostro e The Watcher

Dopo il ciclo su Jeffrey Dahmer, la prima delle due tornerà sul servizio streaming con altre due stagioni.

L'incubo continua. Anzi: GLI INCUBI. Con una mossa che era attesa, visti i risultati a dir poco tonanti, Netflix annuncia che entrambe le recenti nuove serie tv di Ryan Murphy e Ian Brennan torneranno con nuovi episodi. Mostro, il cui primo ciclo ha ripercorso la sconvolgente storia del serial killer Jeffrey Dahmer, è stata rinnovata per due stagioni, la seconda e la terza, mentre The Watcher, basata sull'inquietante storia vera dei nuovi proprietari di una casa nei sobborghi del New Jersey tormentati da una figura misteriosa, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Nuove stagioni per Mostro e The Watcher

Con 856,22 milioni di ore fruite nelle prime quattro settimane di disponibilità, Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer si è affermata come la terza serie più vista di sempre su Netflix, dietro Squid Game (1,65 miliardi) e la stagione 4 di Stranger Things (1,35 miliardi). Il rinnovo trasforma la miniserie in una serie antologica intitolata Mostro, con le stagioni 2 e 3 incentrate su altre "figure mostruose che hanno avuto un imbatto sulla società". Al momento non ci è dato sapere con precisione quali.

The Watcher si sta affermando altrettanto bene ed è stata per due settimane consecutive il contenuto più visto sul servizio streaming, superato la scorsa settimana solo da From Scratch. Anche in questo caso quella che doveva essere una miniserie si trasforma in una serie regolare che potrebbe o non potrebbe essere antologica, perché al momento non è chiaro se la seconda stagione sarà una continuazione della prima o racconterà qualcosa di completamente nuovo.

"Il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo da Mostro e The Watcher" ha dichiarato Bela Bajaria, per Netflix supervisore mondiale dei contenuti originali, in un comunicato. "Quello di Ryan Murphy e Ian Brennan in Mostro e con Eric Newman in The Watcher sono team creativi magistrali che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. La forza di queste due serie è dovuta alla distinta voce originale di Ryan capace di creare fenomeni culturali e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Mostro e The Watcher".