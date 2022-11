Netflix rinnova L'imperatrice per una seconda stagione

News Serie TV

La serie in costume con Devrim Lingnau nei panni di Sissi tornerà con nuovi episodi.

Se avete seguito e magari apprezzato la recente serie in costume di Netflix L'imperatrice, potete tirare un sospiro di sollievo: quel finale mozzafiato avrà un seguito. Il servizio streaming ha confermato il rinnovo della serie originale tedesca sulla storia della ribelle Imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, per una seconda stagione, disponibile prossimamente.

Il successo de L'imperatrice

"Siamo enormemente grati di aver potuto toccare così tante persone diverse in Germania e in tutto il mondo con la nostra serie", ha dichiarato l'ideatrice Katharina Eyssen in un comunicato. "Quella della vita di Elisabetta è una storia sul potere dell'amore, ma anche sul coraggio di essere diversi e sulla speranza per un futuro migliore, ed è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Ecco perché siamo felici di poter continuare a raccontare questa storia emozionante".

Katja Hofem, a capo dei contenuti di Netflix per l'area linguistica tedesca, ha aggiunto: "È meraviglioso vedere come la nostra interpretazione di questo popolare personaggio storico abbia generato interesse ed entusiasmo in così tante persone. Dimostra che la gente vuole sapere di più di Elisabetta".

L'imperatrice è stata molto apprezzata dal pubblico di Netflix, affermandosi come la serie in lingua non-inglese più vista sulla piattaforma nelle prime due settimane di disponibilità, e la seconda nella successiva. "Il drama storico ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, apparendo nella Top 10 mondiale di contenuti in lingua non-inglese per cinque settimane consecutive e dominando la Top 10 in 88 paesi, tra cui Messico, Brasile, Regno Unito, Italia, Austria, Svizzera, Australia e il suo paese d'origine, la Germania", hanno fatto sapere da Netflix.