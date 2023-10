Netflix, nella Top 10 globale fa capolino la serie italiana che non vi aspettate

News Serie TV

Nella settimana dal 9 al 15 ottobre una delle serie non in lingua inglese più viste a livello globale su Netflix è stata una serie italiana, ed è una bella sorpresa.

Un crime drama tra boss mafiosi e indagini rocambolesche? Una serie in costume ambientata in un palazzo storico da sogno? No, la serie italiana di Netflix più popolare nel mondo la scorsa settimana è un teen drama. E non coinvolge attori noti tantomeno personalità di spicco ma ha il pregio di portare sullo schermo le storie, semplici ma di impatto, di un gruppo di ragazzi che frequentano le scuole medie. Sbirciando la Top 10 globale di Netflix con le Serie TV non in lingua inglese più viste nella settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023, abbiamo notato che al decimo posto c'è la seconda stagione di DI4RI, la serie per ragazzi creata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me per Netflix. Proprio così: i primi 7 episodi del secondo ciclo, arrivati in streaming su Netflix in Italia il 14 settembre, nei giorni scorsi sono stati inseriti nei cataloghi internazionali e hanno fatto volare questa serie nella Top 10 globale. Un risultato che non si raggiunge certo tutti i giorni.

La trama e il cast di DI4RI

Ambientata a Marina Piccola, un paesino su un'isola italiana, DI4RI racconta le storie di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Ogni episodio si concentra su uno dei protagonisti esplorando diversi e importanti temi legati alla crescita: le prime cotte, i disturbi dell'apprendimento, l'accettazione di se stessi, la solitudine, le aspettative dei genitori e molto altro. I protagonisti sono compagni di scuola interpretati da giovani talenti che grazie a questa serie stanno guadagnando popolarità: Pietro (interpretato da Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli), Arianna (Francesca La Cava) e la new entry della seconda stagione Bianca (Fiamma Parente). La serie è scritta da Simona Ercolani, con Mariano Di Nardo, Livia Cruciani, Serena Cervoni, Maria Sole Limodio, Flavio Nuccitelli, Angelo Pastore ed è diretta da Alessandro Celli.

DI4RI: Il successo a livello globale

Con 1 milione e 300mila visualizzazioni e 4 milioni e 800mila ore di visione nella settimana dal 9 al 15 ottobre, DI4RI ha fatto capolino nella Top 10 globale di Netflix e al momento si trova nelle Top 10 nazionali di 13 Paesi (tra cui Argentina, Brasile, Francia, Portogallo e Israele). In Italia il titolo è rimasto in classifica, prima al terzo e poi al quinto posto, nelle prime due settimane dall'uscita della seconda stagione il mese scorso. La parte 2 della seconda stagione di DI4RI, stando ai rumor circolanti in rete, dovrebbe arrivare a marzo 2024, ma Netflix non ha ancora ufficializzato una data.

I precedenti e il futuro delle serie italiane di Netflix

Per scovare un'altra serie italiana che ha conquistato il pubblico internazionale di Netflix dobbiamo tornare allo scorso febbraio quando La legge di Lidia Poët, con più di 28 milioni di ore viste nella settimana dal 13 al 19 febbraio, si era piazzata al terzo posto nella classifica delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Prima ancora, precisamente a ottobre 2022, si era piazzata al terzo posto della stessa classifica la docuserie crime Vatican Girl. Ciononostante, l'Italia non sembra aver ancora trovato il titolo giusto per sfondare a livello mondiale (ciò che hanno fatto La casa di carta per la Spagna e Lupin per la Francia, per intenderci). Speriamo che tra le molte nuove serie originali italiane in arrivo prossimamente sulla piattaforma ce ne sia qualcuna che faccia centro. Intanto godiamoci il successo di DI4RI.