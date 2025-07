Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2025

News Serie TV

Da non perdere ad agosto in streaming su Netflix i ritorni di Mercoledì e Uno splendido errore, la miniserie britannica Hostage e una nuova serie animata dell'ideatore di BoJack Horseman.

Per Mercoledì Addams, quest'anno la scuola ricomincia prima. Ad agosto, in streaming su Netflix, arriva l'attesissima seconda stagione del successo Mercoledì, con i primi quattro episodi. Tornata alla Nevermore Academy, l'adolescente deve affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro mentre deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì finirà col ritrovarsi al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Con Tim Burton alla regia di metà episodi, la nuova stagione introduce una marea di novità, come Steve Buscemi nei panni del nuovo preside della Nevermore, Lady Gaga in quelli di una sua insegnante e l'arrivo nel campus di Pugsley, il fratellino ora cresciuto della protagonista, dotato di incontrollabili poteri elettrocinetici. Tra i ritorni più attesi anche quello del teen drama Uno splendido errore. Dopo aver trascorso l'estate a New York, Jackie torna in Colorado, decisa a farsi perdonare da Alex e a stabilire dei limiti con Cole, mentre cerca di trovare il proprio posto all'interno della famiglia Walter. Integrarsi a Silver Falls non è facile, ma alla fine le riesce, salvo trovarsi davanti a una scelta che potrebbe far crollare tutto ciò che ha faticosamente costruito.

Dal Regno Unito arriva la miniserie Hostage, un thriller politico con Suranne Jones e Julie Delpy nei panni della prima ministra britannica e della presidente francese in visita, le quali devono affrontare scelte impossibili quando il marito della prima viene rapito e l'altra viene ricattata. Con il rischio di compromettere il loro futuro politico, se non addirittura la vita, le due donne sono costrette a una rivalità spietata. Riusciranno a collaborare per svelare il complotto di cui sono entrambe vittime? L'ideatore di BoJack Horseman torna su Netflix con Long Story Short, una nuova serie animata incentrata sulle vicissitudini dei fratelli Schwooper nel corso degli anni, dall'infanzia all'età adulta e viceversa, ripercorrendo trionfi, delusioni, gioie e compromessi. Da non perdere anche Young Millionaires, teen drama francese su quattro amici di Marsiglia le cui vite scivolano nel caos dopo aver vinto alla lotteria. Chi l'avrebbe mai detto che essere giovani e ricchi potesse rivelarsi un incubo? Continua inoltre Miss Governor, comedy di Tyler Perry sulla prima vice governatrice nera del Mississippi, la quale cerca di emergere in politica mentre deve gestire una famiglia stravagante e affrontare un capo sessista e condiscendente.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2025

Serie TV in prima visione

Beyond the Bar , Stagione 1 (2 agosto, ogni sabato e domenica)

, Stagione 1 (2 agosto, ogni sabato e domenica) Mercoledì , Stagione 2 Parte 1 (6 agosto)

, Stagione 2 Parte 1 (6 agosto) Young Millionaires , Stagione 1 (13 agosto)

, Stagione 1 (13 agosto) Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians , Stagione 1 (13 agosto)

, Stagione 1 (13 agosto) En el barro , Stagione 1 (14 agosto)

, Stagione 1 (14 agosto) Miss Governor , Stagione 1 Parte 2 (14 agosto)

, Stagione 1 Parte 2 (14 agosto) Fascino fatale , Stagione 2 (15 agosto)

, Stagione 2 (15 agosto) Pssica - I fiumi del destino , Miniserie (20 agosto)

, Miniserie (20 agosto) Hostage , Miniserie (21 agosto)

, Miniserie (21 agosto) Death Inc. , Stagione 3 (21 agosto)

, Stagione 3 (21 agosto) Aema , Miniserie (22 agosto)

, Miniserie (22 agosto) Long Story Short , Stagione 1 (22 agosto)

, Stagione 1 (22 agosto) Uno splendido errore , Stagione 2 (28 agosto)

, Stagione 2 (28 agosto) Due tombe, Miniserie (29 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

Perfect Match , Stagione 3 (1 agosto, ogni venerdì)

, Stagione 3 (1 agosto, ogni venerdì) SEC Football: Il football americano al college , Stagione 1 (5 agosto)

, Stagione 1 (5 agosto) Final Draft - L'ultima occasione , Stagione 1 (12 agosto)

, Stagione 1 (12 agosto) L'amore è cieco: Regno Unito , Stagione 2 (13 agosto)

, Stagione 2 (13 agosto) Fit for TV: Il lato oscuro di un reality , Stagione 1 (15 agosto)

, Stagione 1 (15 agosto) The Echoes of Survivors: I sopravvissuti alle tragedie coreane , Stagione 1 (15 agosto)

, Stagione 1 (15 agosto) America's Team: I Dallas Cowboys di Jerry Jones, Stagione 1 (19 agosto)

Per i più piccoli

CoComelon: Nuove avventure , Stagione 5 (18 agosto)

, Stagione 5 (18 agosto) I misteri di Barbie, Stagione 2 (28 agosto)

Proseguono