Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2024

Da non perdere questo mese la stagione finale di The Umbrella Academy, il ritorno di Emily in Paris e le novità Kaos e Come uccidono le brave ragazze.

Quali che siano i generi che vi appassionano di più, vi sarà molto facile trovare qualcosa da non perdere nel lungo elenco di Serie TV in uscita ad agosto in streaming su Netflix. Si parte col botto (letteralmente) con la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy. Privati dei loro poteri, i fratelli Hargreeves devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita... con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo, inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo. Mentre strane forze complottano tra loro, i membri dell'Umbrella Academy devono riunirsi un'ultima volta, correndo il rischio di interrompere la fragile pace che sono riusciti faticosamente ad assicurarsi, per risolvere la situazione una volta per tutte. La comedy romantica Emily in Paris torna con la prima parte di una quarta stagione che farà tappa anche in Italia, a Roma. Scossa dopo gli eventi scioccanti del disastroso matrimonio di Camille e Gabriel, il cuore di Emily è diviso tra i due uomini che lo hanno fatto battere da quando si è trasferita a Parigi: il suo ex Alfie e la sua cotta di lunga data Gabriel. E mentre lei e lo chef ritrovano la loro vecchia intesa, due grandi segreti minacciano di rovinare tutto quanto.

In Kaos, reinterpretazione in chiave moderna e cupamente comica della mitologia greca, Jeff Goldblum veste i panni di uno Zeus paranoico, convinto che la ruga appena comparsa sulla sua fronte sia un segnale della sua caduta imminente. Mentre la discordia regna sull'Olimpo, i mortali iniziano a rendersi conto che agli dèi il loro benessere importa sempre meno. Tre di loro decidono quindi di prendere l'iniziativa per cambiare il futuro dell'umanità. Il fenomeno letterario Come uccidono le brave ragazze arriva in tv con l'adattamento omonimo. L'adolescente Pip Fitz-Amobi decide di scoprire la verità e trovare il vero responsabile dell'omicidio di una studentessa avvenuto cinque anni prima in una tranquilla cittadina inglese. Dalla Spagna arriva invece Respira, medical drama con le star di Elite e La casa di carta Manu Ríos e Najwa Nimri su un'appassionata équipe medica determinata a salvare vite in un caotico ospedale pubblico dove le tensioni e le storie d'amore fanno alzare la pressione.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2024

Serie TV in prima visione

Come uccidono le brave ragazze , Stagione 1 (1 agosto)

, Stagione 1 (1 agosto) Unstable , Stagione 2 (1 agosto)

, Stagione 2 (1 agosto) Shahmaran , Stagione 2 (8 agosto)

, Stagione 2 (8 agosto) The Umbrella Academy , Stagione 4 (8 agosto)

, Stagione 4 (8 agosto) Emily in Paris , Stagione 4 Parte 1 (15 agosto)

, Stagione 4 Parte 1 (15 agosto) Terror Tuesday: Extreme , Stagione 1 (20 agosto)

, Stagione 1 (20 agosto) Di nuovo 15 anni , Stagione 3 (21 agosto)

, Stagione 3 (21 agosto) GG Precinct , Stagione 1 (22 agosto)

, Stagione 1 (22 agosto) Sarò mamma , Stagione 2 (22 agosto)

, Stagione 2 (22 agosto) Candidato unico , Stagione 2 (29 agosto)

, Stagione 2 (29 agosto) Kaos , Stagione 1 (29 agosto)

, Stagione 1 (29 agosto) Renai Battle Royale , Stagione 1 (29 agosto)

, Stagione 1 (29 agosto) Respira, Stagione 1 (30 agosto)

Altre Serie TV

Lost, Stagioni 1-6 (15 agosto)

Anime

Arrivare da te , Stagione 3 (1 agosto)

, Stagione 3 (1 agosto) Bleach , Stagioni 12-?? (1 agosto)

, Stagioni 12-?? (1 agosto) The Rising of the Shield Hero , Stagione 2 (1 agosto)

, Stagione 2 (1 agosto) Rising Impact , Stagione 2 (6 agosto)

, Stagione 2 (6 agosto) Terminator Zero, Stagione 1 (29 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

L'amore è cieco: Messico , Stagione 1 (1 agosto)

, Stagione 1 (1 agosto) The Influencer , Stagione 1 (6 agosto, episodi settimanali)

, Stagione 1 (6 agosto, episodi settimanali) L'amore è cieco: Regno Unito , Stagione 1 (7 agosto, episodi settimanali)

, Stagione 1 (7 agosto, episodi settimanali) Blue Ribbon: Il campionato di cucina USA , Stagione 1 (9 agosto)

, Stagione 1 (9 agosto) Worst Ex Ever - Relazioni fatali , Stagione 1 (14 agosto)

, Stagione 1 (14 agosto) Pop Star Academy: KATSEYE, Stagione 1 (21 agosto)

Per i più piccoli

LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi , Stagione 2 (4 agosto)

, Stagione 2 (4 agosto) La casa delle bambole di Gabby , Stagione 10 (5 agosto)

, Stagione 10 (5 agosto) CoComelon: Nuove avventure, Stagione 3 (19 agosto)

Proseguono