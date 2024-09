Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2024

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano anche le nuove stagioni di Avvocato di difesa e Heartstopper, e le serie italiane Inganno e La legge di Lidia Poët con la stagione 2.

Se amate i legal drama e/o i teen drama e avete un abbonamento a Netflix, ottobre sarà un mese molto divertente per voi. Sul servizio streaming arriva l'attesissima nuova stagione di Avvocato di difesa, basata sul quinto romanzo di Michael Connelly dedicato al personaggio di Mickey Haller, Il dio della colpa. Seguiremo il caso di Julian La Cosse, un "pappone digitale" accusato dell'omicidio di Gloria Dayton, una vecchia amica di Mickey. Mentre lui cerca di scoprire la verità, altri cercano di fermarlo. Terza stagione anche per Heartstopper. Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre i mesi passano e le vacanze estive finiscono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le sue gioie e le sue sfide. Man mano che imparano di più l'uno dell'altro e dalle loro relazioni, pianificano eventi e feste sociali e iniziano a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare a fare affidamento su coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.

Trailer ITA: Stagione 3 - Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Heartstopper 3: Stagione 3: Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

È un legal drama atipico, ambientato nella Torino dell'Ottocento, La legge di Lidia Poët, che torna con la seconda stagione. Avevamo lasciato Lidia in un momento difficile, dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il suo ricorso alla decisione della Corte d'Appello di dichiarare illegittima la sua iscrizione all'Albo degli Avvocati, solo perché donna. Lidia decide così di puntare ancora più in alto: cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con lo studio legale del fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, lei vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Tornano anche i ragazzi di Outer Banks, con la prima parte della stagione 4. I Pogue tornano alle Outer Banks e decidono di condurre una vita "normale": costruiscono un nuovo rifugio e aprono un'attività di attrezzatura da pesca piuttosto redditizia. Ma alcune difficoltà economiche spingono John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro. La situazione si fa ben presto più complicata del previsto, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna pronti a batterli sul tempo per impossessarsi del tesoro.

Trailer: Stagione 2: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie Netflix con Matilda De Angelis - HD

Outer Banks 4: Stagione 4: Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix - HD

Dall'Italia arriva anche Inganno, thriller sentimentale in cui Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti interpretano Gabriella e Elia, lei una donna elegante, fiera dei suoi sessant'anni, e lui un uomo affascinante, vitale, libero e molto più giovane che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Da non perdere anche Territory, un drama neo western in cui gli scontri generazionali minacciano di fare a pezzi la potente famiglia Lawson quando il suo allevamento di bestiame, il più grande del mondo, rimane senza un chiaro successore. Di fronte al declino di una dinastia un tempo molto forte, le fazioni più potenti dell'outback - magnati del bestiame rivali, gangster del deserto, anziani indigeni e ricchi proprietari di miniere - si mobilitano per sferrare il colpo di grazia.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix di Pappi Corsicato, con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2024

Serie TV in prima visione

Heartstopper , Stagione 3 (3 ottobre)

, Stagione 3 (3 ottobre) Il segreto del fiume , Stagione 1 (9 ottobre)

, Stagione 1 (9 ottobre) Inganno , Miniserie (9 ottobre)

, Miniserie (9 ottobre) Outer Banks , Stagione 1 Parte 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 Parte 1 (10 ottobre) Il produttore , Stagione 2 (10 ottobre)

, Stagione 2 (10 ottobre) Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft , Stagione 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 (10 ottobre) Avvocato di difesa , Stagione 3 (17 ottobre)

, Stagione 3 (17 ottobre) Happiness Is , Stagione 1 (18 ottobre)

, Stagione 1 (18 ottobre) Beauty in Black , Stagione 1 Parte 1 (24 ottobre)

, Stagione 1 Parte 1 (24 ottobre) Territory , Stagione 1 (24 ottobre)

, Stagione 1 (24 ottobre) Hellbound , Stagione 2 (25 ottobre)

, Stagione 2 (25 ottobre) Ultima notte a Tremor , Miniserie (25 ottobre)

, Miniserie (25 ottobre) La legge di Lidia Poët , Stagione 2 (30 ottobre)

, Stagione 2 (30 ottobre) Via d'uscita , Stagione 1 (30 ottobre)

, Stagione 1 (30 ottobre) Inspira, espira, uccidi , Stagione 1 (31 ottobre)

, Stagione 1 (31 ottobre) The Diplomat, Stagione 2 (31 ottobre)

Anime

Bleach , Stagione 16 (1 ottobre)

, Stagione 16 (1 ottobre) Hajime no Ippo: The Fighting! , Stagioni 2-3 (1 ottobre)

, Stagioni 2-3 (1 ottobre) Lupin Zero , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Blue Box , Stagione 1 (3 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (3 ottobre, episodio settimanale) DanDaDan , Stagione 1 (3 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (3 ottobre, episodio settimanale) Il movimento della Terra , Stagione 1 (5 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (5 ottobre, episodio settimanale) Ranma1/2 , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse , Stagione 2 (16 ottobre)

, Stagione 2 (16 ottobre) Gundam: Requiem for Vengeance, Stagione 1 (17 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Making It in Marbella: Come vendere case da sogno , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Chef's Table: Noodles e spaghetti , Stagione 1 (2 ottobre)

, Stagione 1 (2 ottobre) L'amore è cieco , Stagione 7 (2 ottobre)

, Stagione 7 (2 ottobre) Unsolved Mysteries , Volume 5 (2 ottobre)

, Volume 5 (2 ottobre) Dinner Time Live with David Chang , Stagione 2 (9 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (9 ottobre, episodio settimanale) Starting 5: Il quintetto iniziale , Stagione 1 (9 ottobre)

, Stagione 1 (9 ottobre) L'amore è cieco: Habibi , Stagione 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 (10 ottobre) Comedy Revenge , Stagione 1 (15 ottobre)

, Stagione 1 (15 ottobre) I Am a Killer , Stagione 5 (16 ottobre)

, Stagione 5 (16 ottobre) L'antica apocalisse , Stagione 2 (16 ottobre)

, Stagione 2 (16 ottobre) Car Masters: Dalla ruggine alla gloria , Stagione 6 (23 ottobre)

, Stagione 6 (23 ottobre) The Comeback: 2004 Boston Red Sox , Stagione 1 (23 ottobre)

, Stagione 1 (23 ottobre) This is the Zodiac Speaking: Lettere da un serial killer , Stagione 1 (23 ottobre)

, Stagione 1 (23 ottobre) Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi , Parte 2 (25 ottobre)

, Parte 2 (25 ottobre) Rapimento alieno a Manhattan, Stagione 1 (30 ottobre)

Per i più piccoli

Barbie: Un tocco di magia , Stagione 2 (4 ottobre)

, Stagione 2 (4 ottobre) Mega Monsterwheelies , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) Jurassic World: Teoria del caos, Stagione 2 (17 ottobre)

Proseguono