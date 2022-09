Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2022

News Serie TV

Tra gli appuntamenti da non perdere: The Midnight Club, le miniserie The Watcher e From Scratch e la nuova serie italiana Tutto chiede salvezza.

Divano, plaid, tisana e... Serie TV! Netflix ha diverse proposte interessanti per assecondare la vostra routine nelle prossime serate d'ottobre. Sia novità assolute sia qualche graditissimo ritorno. Con ogni probabilità vi ritroverete a tirare quella stessa coperta su fin sopra il naso durante la visione di The Midnight Club e The Watcher. La prima è l'ultima fatica dell'ideatore di Hill House e Midnight Mass Mike Flanagan. La serie horror è ambientata in una struttura per giovani malati terminali dove otto pazienti, ogni notte a mezzanotte, si riuniscono per raccontarsi storie inquietanti e trovare segni del soprannaturale dall'aldilà. Come? Con l'aiuto del prossimo di loro a morire! La seconda è un thriller psicologico di Ryan Murphy (Dahmer) con Naomi Watts e Bobby Cannavale, basato sulla storia vera di due coniugi che si trasferiscono nella casa dei loro sogni e scoprono di aver ereditato un incubo quando iniziano a ricevere lettere inquietanti da un misterioso individuo che si fa chiamare L'Osservatore.

The Midnight Club: Trailer Italiano: The Midnight Club: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Da non perdere anche la nuova serie italiana con la star di SKAM Italia Federico Cesari Tutto chiede salvezza. Basata sul romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, racconta di Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità che, dopo una crisi psicotica, si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. È basata su un apprezzato romanzo anche From Scratch, miniserie nella quale Zoe Saldana interpreta una studentessa americana che durante un viaggio in Italia incontra l'affascinante chef siciliano Lino. Con lui è travolta da un amore potente e si ritrova ad affrontare mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali e una malattia. E visto che ottobre è il mese di Halloween, segnaliamo anche La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro è un'imperdibile antologia di otto sofisticate e sinistre narrazioni che sfidano le nozioni tradizionali di horror. Storie che vanno dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico creepy.

Tutto chiede salvezza: Trailer Ufficiale: Tutto chiede salvezza: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix -HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a ottobre 2022

Serie TV in prima visione

Contigo Capitá: Paolo Guerrero in lotta per la giustizia , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) L'alluvione , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) Andropausa , Stagione 1 (7 ottobre)

, Stagione 1 (7 ottobre) Derry Girls , Stagione 3 (7 ottobre)

, Stagione 3 (7 ottobre) Glitch , Stagione 1 (7 ottobre)

, Stagione 1 (7 ottobre) The Midnight Club , Stagione 1 (7 ottobre)

, Stagione 1 (7 ottobre) Bad Guys , Stagione 1 (8 ottobre)

, Stagione 1 (8 ottobre) Piccole donne , Stagione 1 (8 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (8 ottobre, episodio settimanale) The Cage , Stagione 1 (11 ottobre)

, Stagione 1 (11 ottobre) Le indagini di Belascoarán , Stagione 1 (12 ottobre)

, Stagione 1 (12 ottobre) The Watcher , Miniserie (13 ottobre)

, Miniserie (13 ottobre) The Playlist , Miniserie (13 ottobre)

, Miniserie (13 ottobre) Le papillons noirs , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) Mismatched , Stagione 2 (14 ottobre)

, Stagione 2 (14 ottobre) Sagrada Familia , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) Tutto chiede salvezza , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) La banda dei guanti verdi , Stagione 1 (19 ottobre)

, Stagione 1 (19 ottobre) Notre-Dame , Miniserie (19 ottobre)

, Miniserie (19 ottobre) Barbari , Stagione 2 (21 ottobre)

, Stagione 2 (21 ottobre) From Scratch , Miniserie (21 ottobre)

, Miniserie (21 ottobre) La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro​ , Stagione 1 (25 ottobre, episodi giornalieri)

, Stagione 1 (25 ottobre, episodi giornalieri) La famiglia McKellan , Stagione 3 (27 ottobre)

, Stagione 3 (27 ottobre) Big Mouth , Stagione 6 (28 ottobre)

, Stagione 6 (28 ottobre) The Bastard Son & The Devil Himself , Stagione 1 (28 ottobre)

, Stagione 1 (28 ottobre) Una vita da riavvolgere, Stagione 1 (28 ottobre)

Altre Serie TV

Un medico in famiglia, Stagioni 1-4 (19 ottobre)

Anime

Hunter x Hunter , Stagioni 3-4 (1 ottobre)

, Stagioni 3-4 (1 ottobre) Tiger & Bunny , Stagione 2 Parte 2 (7 ottobre)

, Stagione 2 Parte 2 (7 ottobre) Exception , Stagione 1 (13 ottobre)

, Stagione 1 (13 ottobre) Romantic Killer, Stagione 1 (27 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Siempre reinas , Stagione 1 (2 ottobre)

, Stagione 1 (2 ottobre) Bling Empire , Stagione 3 (5 ottobre)

, Stagione 3 (5 ottobre) Nailed It! , Stagione 7 (5 ottobre)

, Stagione 7 (5 ottobre) Aftershock: Il terremoto in Nepal del 2015 , Stagione 1 (6 ottobre)

, Stagione 1 (6 ottobre) Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer (7 ottobre)

(7 ottobre) L'isola dei lupi , Stagione 1 (11 ottobre)

, Stagione 1 (11 ottobre) Easy-Bake Battle: L'arte della semplicità in cucina , Stagione 1 (12 ottobre)

, Stagione 1 (12 ottobre) L'Australia selvaggia di Matt Wright , Stagione 1 (12 ottobre)

, Stagione 1 (12 ottobre) Sue Perkins: Perfectly Legal , Stagione 1 (13 ottobre)

, Stagione 1 (13 ottobre) Take 1 , Stagione 1 (14 ottobre)

, Stagione 1 (14 ottobre) Date da mangiare a Phil , Stagione 6 (18 ottobre)

, Stagione 6 (18 ottobre) Unsolved Mysteries , Volume 3 (18 ottobre, episodi settimanali)

, Volume 3 (18 ottobre, episodi settimanali) L'amore è cieco , Stagione 3 (19 ottobre, episodi settimanali)

, Stagione 3 (19 ottobre, episodi settimanali) 28 giorni paranormali , Stagione 1 (21 ottobre)

, Stagione 1 (21 ottobre) High: Confessioni di una trafficante di droga a Ibiza , Stagione 1 (21 ottobre)

, Stagione 1 (21 ottobre) Dubai Bling, Stagione 1 (27 ottobre)

Per i più piccoli

Blippi Wonders , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Chip and Potato , Stagione 4 (3 ottobre)

, Stagione 4 (3 ottobre) Oddballs , Stagione 1 (7 ottobre)

, Stagione 1 (7 ottobre) Spirit Rangers , Stagione 1 (10 ottobre)

, Stagione 1 (10 ottobre) Dead End: Paranormal Park, Stagione 2 (13 ottobre)

Proseguono