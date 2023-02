Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2023

News Serie TV

Dopo una lunga attesa questo mese tornano Tenebre e ossa e Sex/Life. Continuano poi le disavventure dei protagonisti di Incastrati, la comedy italiana con Ficarra e Picone.

Vi siete resi conto che passiamo gran parte della nostra vita di appassionati di Serie TV aspettando la prossima stagione? Fortunatamente, marzo ha in serbo due grandi ritorni per gli abbonati a Netflix. Titoli che all'epoca (ormai diversi anni fa) accumularono numeri importanti, affermandosi come alcuni dei più visti del servizio streaming. Uno è il fantasy basato sui romanzi di successo di Leigh Bardugo Tenebre e ossa. Nella seconda stagione, Alina e Mal radunano un gruppo di potenti alleati e intraprendono un viaggio attraverso il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei, al fine di contrastare il generale Kirigan e il suo nuovo esercito di ombre per la salvezza di Ravka. Tornano poi Billie e i suoi bollenti spiriti nella seconda stagione del drama erotico Sex/Life. L'ultima volta, pentita di quello che aveva fatto, Billie era tornata dal marito e dalla sua famiglia, ma l'astinenza da Bred era durata solo poche ore. Ora il loro triangolo amoroso rischia di diventare un esagono mentre Bred prova ad andare avanti uscendo con una certa Gigi, il marito Cooper cerca conforto nel suo capo, Francesca, e la stessa Billie mette gli occhi, le mani e tutto il resto su un nuovo attraente uomo di nome Majid.

Continuano poi le disavventure degli amici e cognati Salvo e Valentino (alla storia Ficarra e Picone) nella divertente commedia italiana Incastrati. Nella seconda stagione, i due sfortunati tecnici siciliani si troveranno, loro malgrado, faccia a faccia con capi mafiosi e persone poco raccomandabili. Anche questa volta Salvo e Valentino dovranno districarsi tra misteri ed equivoci, mentre la posta in gioco si farà ancora più alta. Agli amanti dell'animazione per un pubblico adulto segnaliamo la nuova Agent Elvis, uno spy thriller che immagina il re del rock Elvis Presley come un vigilante super tosto e super segreto che combatte le forze oscure che minacciano l'America. Nella serie ad alta tensione The Night Agent, Gabriel Basso (The Big C) interpreta invece un agente dell'FBI che si ritrova trascinato in una letale cospirazione su una talpa russa ai massimi livelli del governo statunitense. Per salvare la nazione, Peter si lancia in una disperata caccia al traditore.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2023

Serie TV in prima visione

Entrevías , Stagione 2 (1 marzo)

, Stagione 2 (1 marzo) Incastrati , Stagione 2 (2 marzo)

, Stagione 2 (2 marzo) Masameer County , Stagione 2 (2 marzo)

, Stagione 2 (2 marzo) Sex/Life , Stagione 2 (2 marzo)

, Stagione 2 (2 marzo) YOU , Stagione 4 Parte 2 (9 marzo)

, Stagione 4 Parte 2 (9 marzo) Rana Naidu , Stagione 1 (10 marzo)

, Stagione 1 (10 marzo) The Glory , Parte 2 (10 marzo)

, Parte 2 (10 marzo) Ikebukuro West Gate Park , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Tiger & Dragon , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Tenebre e ossa , Stagione 2 (16 marzo)

, Stagione 2 (16 marzo) Hasta el cielo: La serie , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) L'isola e il maestro , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) Lauchhammer , Miniserie (22 marzo)

, Miniserie (22 marzo) The Night Agent , Stagione 1 (23 marzo)

, Stagione 1 (23 marzo) Wellmania , Stagione 1 (29 marzo)

, Stagione 1 (29 marzo) Unstable , Stagione 1 (30 marzo)

, Stagione 1 (30 marzo) Agent Elvis, Stagione 1 (marzo)

Altre Serie TV

Viola come il mare, Stagione 1 (1 marzo)

Docuserie e Intrattenimento

Cheat , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Il mostro delle Ardenne: Nella testa di Monique Olivier (2 marzo)

(2 marzo) Fede e menzogne , Stagione 1 (3 marzo)

, Stagione 1 (3 marzo) Next in Fashion , Stagione 2 (3 marzo)

, Stagione 2 (3 marzo) Volo MH370: L'aereo sparito nel nulla (8 marzo)

(8 marzo) Outlast , Stagione 1 (10 marzo)

, Stagione 1 (10 marzo) Ci pensa Ariyoshi! , Stagione 1 (14 marzo)

, Stagione 1 (14 marzo) Al passo con i Kardashian , Stagione 12 (15 marzo)

, Stagione 12 (15 marzo) Case da milionari NY , Stagione 5 (15 marzo)

, Stagione 5 (15 marzo) La legge della giungla , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Sotto coperta , Stagione 6 (15 marzo)

, Stagione 6 (15 marzo) The Real Housewives of Beverly Hills , Stagione 7 (15 marzo)

, Stagione 7 (15 marzo) Dance 100 , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) L'assedio di Waco (22 marzo)

(22 marzo) L'amore è cielo , Stagione 4 (24 marzo)

, Stagione 4 (24 marzo) Soy Georgina, Stagione 2 (marzo)

Per i più piccoli

Karate Sheep , Stagione 1 (2 marzo)

, Stagione 1 (2 marzo) Ridley Jones: La paladina del museo , Stagione 5 (6 marzo)

, Stagione 5 (6 marzo) La casa delle bambole di Gabby, Stagione 7 (20 marzo)

