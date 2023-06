Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2023

News Serie TV

A luglio arrivano in streaming le nuove stagioni di Avvocato di difesa e Il colore delle magnolie e le novità Il racconto perfetto e La casa che brucia.

A luglio si torna sul sedile posteriore della Lincoln di Mickey Haller. Su Netflix arriva la seconda stagione del legal drama di successo Avvocato di difesa, tratto dai romanzi di Michael Connelly. Mentre continua a occuparsi di casi grandi e piccoli nella vasta Los Angeles, l'avvocato idealista e anticonformista interpretato da Manuel Garcia-Rulfo deve "gestire" ben due ex mogli e, come se non bastasse, una nuova fiamma (la star di C'era una volta Lana Parilla) che da semplice interesse amoroso si trasforma in una cliente quando viene arrestata perché sospettata di aver commesso un omicidio. Tornano anche le protagoniste del drama romantico Il colore delle magnolie, basato invece sui romanzi di Sherryl Woods. Nella stagione 3, le migliori amiche Maddie, Helen e Dana Sue affrontano le conseguenze degli ultimi colpi di scena nelle loro vite, tra cui la rivelazione che Bill è il padre di Isaac. Non sappiamo ancora come i problemi e le complicazioni cambieranno nuovamente ognuna di loro, ma una cosa è certa: li affronteranno con la loro immancabile dedizione reciproca, umorismo e... tanti margarita.

Dalla prolifica Spagna arriva poi la miniserie Il racconto perfetto. Il dramedy romantico segue la storia di Margot e David, due persone molto diverse. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero, mentre lui deve barcamenarsi tra tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle. Si concludono le eroiche gesta di Henry Cavill nei suoi ultimi episodi nei panni di Geralt di Rivia nella Parte 2 della terza stagione della serie fantasy The Witcher e, a poche settimane dall'apprezzato ciclo inaugurale, Peyami, il giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e l'attività di successo del nonno, torna a destreggiarsi tra gli sconvolgenti segreti del drama turco Il sarto. Da non perdere infine il mystery drama giapponese La casa che brucia. Dopo che sua madre è stata incolpata di un tragico incendio 13 anni prima, la giovane Anzu trama vendetta lavorando come domestica e sotto falso nome per la gelida matrigna.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2023

Serie TV in prima visione

Di nuovo 15 anni , Stagione 2 (5 luglio)

, Stagione 2 (5 luglio) Avvocato di difesa , Stagione 2 Parte 1 (6 luglio)

, Stagione 2 Parte 1 (6 luglio) Fascino fatale , Stagione 1 (7 luglio)

, Stagione 1 (7 luglio) Dai 19 ai 20 , Stagione 1 (11 luglio)

, Stagione 1 (11 luglio) La casa che brucia , Stagione 1 (13 luglio)

, Stagione 1 (13 luglio) Michelle Buteau: Survival of the Thickest , Stagione 1 (13 luglio)

, Stagione 1 (13 luglio) Kohrra , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) La biblioteca della magia , Stagione 2 (15 luglio)

, Stagione 2 (15 luglio) Il colore delle magnolie , Stagione 3 (20 luglio)

, Stagione 3 (20 luglio) Sintonia , Stagione 4 (25 luglio)

, Stagione 4 (25 luglio) The Witcher , Stagione 3 Parte 2 (27 luglio)

, Stagione 3 Parte 2 (27 luglio) Captano Fall , Stagione 1 Parte 1 (28 luglio)

, Stagione 1 Parte 1 (28 luglio) Il racconto perfetto , Miniserie (28 luglio)

, Miniserie (28 luglio) Il sarto, Stagione 2 (28 luglio)

Altre Serie TV

The Rookie, Stagione 4 (1 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Ride on Time , Stagione 5 (1 luglio)

, Stagione 5 (1 luglio) L'amore è cieco: Brasile , Stagione 3 - La reunion dal vivo (2 luglio)

, Stagione 3 - La reunion dal vivo (2 luglio) Il principe (4 luglio)

(4 luglio) Falso amor , Stagione 1 (6 luglio, episodi settimanali)

, Stagione 1 (6 luglio, episodi settimanali) Hack My Home: Molto più che ristritturazioni , Stagione 1 (7 luglio)

, Stagione 1 (7 luglio) Quarterback , Stagione 1 (12 luglio)

, Stagione 1 (12 luglio) Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo , Stagione 1 (12 luglio)

, Stagione 1 (12 luglio) Fire Star Chef , Stagione 1 (14 luglio)

, Stagione 1 (14 luglio) Too Hot To Handle, Stagione 5 (14 luglio)

Anime

Il mio matrimonio felice , Stagione 1 (5 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (5 luglio, episodio settimanale) Record of Ragnarok, Stagione 2 Parte 2 (12 luglio)

Per i più piccoli

Oddbods , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Little Angel , Volume 3 (3 luglio)

, Volume 3 (3 luglio) LEGO City Adventures , Stagione 4 (6 luglio)

, Stagione 4 (6 luglio) Le risposte degli StoryBots , Stagione 2 (10 luglio)

, Stagione 2 (10 luglio) Sonic Prime , Stagione 2 (13 luglio)

, Stagione 2 (13 luglio) Diari fatati, Stagione 1 (24 luglio)

Proseguono