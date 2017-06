Netflix Italia: Le nuove Serie TV in streaming a luglio 2017

Nonostante l'arrivo dell'estate, anche a luglio l'offerta di serie tv del servizio di video in streaming Netflix non sarà povera di prime visioni assolute, molte delle quali originali. Appuntamento di punta è senz'altro il family drama Ozark, nel quale i vincitori del Golden Globe Jason Bateman (Arrested Development) e Laura Linney (The Big C) si incontrano a una sorta di crocevia tra Bloodline e Narcos. La storia, infatti, è quella di una famiglia apparentemente ordinaria la cui quotidianità è stravolta quando il capofamiglia Marty (Bateman), consulente finanziario di Chicago che ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli della droga messicani, trascina tutti a Ozarks, nel Missouri, quando le cose vanno terribilmente storte.

Ozark debutta il 21 luglio, mentre qualche giorno prima si ride con Friends From College, comedy su un gruppo di amici che affronta i quarant'anni con diversi livelli di successo, sia professionale che personale. Il cast conta tra gli altri nomi amati dello schermo quali Keegan Michael Key, Cobie Smulders, Fred Savage e Nat Faxon. Inoltre, dopo i successi di BoJack Horseman e F is for Family, il 7 Netflix porta in tv una nuova serie animata per un pubblico adulto, Castlevania, adattamento dell'omonimo videogioco di culto degli Anni '80. Vediamo dunque l'elenco completo delle novità in arrivo, che ricordiamo torneremo ad aggiornare conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

1/7 - Bates Motel, Stagione 4

7/7 - Castlevania, Stagione 1

7/7 - Degrassi: Next Class, Stagione 4

14/7 - Friends From College, Stagione 1

21/7 - Ozark, Stagione 1

21/7 - Una strega imbranata, Stagione 1

ALTRE SERIE

4/7 - I Griffin, Stagione 14

PER I PIÙ PICCOLI

7/7 - Luna Petunia, Stagione 2

PROSEGUONO

Shadowhunters, Stagione 2B (ogni martedì)