NCIS: Tony e Ziva tra gioco e pericolo nelle prime foto dell'atteso nuovo spin-off

In streaming su Paramount+ dal prossimo autunno, la nuova serie spin-off NCIS: Tony & Ziva si mostra nelle prime foto ufficiali.

Se siete impazienti di mettere gli occhi su NCIS: Tony & Ziva, la visione delle prime foto ufficiali del nuovo spin-off di NCIS - Unità anticrimine renderà l'attesa ancora più insopportabile, perché superano di molto tutto quello che ci si aspettava dalle prossime avventure della famiglia formata da Tony, Ziva e l'ormai cresciuta Tali.

NCIS: Tony & Ziva, tutto quello che sappiamo del nuovo spin-off

In streaming su Paramount+ dal prossimo autunno, NCIS: Tony & Ziva riunisce Michael Weatherly e Cote de Pablo per raccontare il prossimo capitolo della storia tra i due amati personaggi di NCIS. Li ritroviamo a Parigi, dove sono impegnati nella crescita della figlia Tali (Isla Gie, Slow Horses). Ma quando l'agenzia privata di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine.

Nel frattempo, stanca di essere trattata come una bambina nonostante i suoi 12 anni, la precoce Tali si dimostra più intuitiva e vigile di quanto gli adulti intorno a lei le riconoscono, ed è pronta a dimostraglielo. A tenerla fuori dai guai è Sophie (Lara Rossi, Il villaggio dei dannati), una professionista altamente qualificata con esperienza nello Special Air Service (SAS). Sophie apporta una miscela unica di calore materno e iper-vigilanza al suo ruolo di custode di Tali.

A loro si aggiungono Claudette (Amita Suman, Tenebre e ossa), direttore tecnico presso l'agenzia di sicurezza di Tony, l'unica ragione per cui le cose lì funzionano così bene; Boris (Maximilian Osinski, Ted Lasso), un espatriato russo e uno dei migliori e più sfuggenti hacker informatici al mondo; Henry (James D'Arcy, Agent Carter), un alto funzionario dell'Interpol che ha trascorso la sua carriera nelle forze dell'ordine dando la caccia ai criminali internazionali; Martine (Nassima Benchicou, Emily in Paris), un'ex agente dell'intelligence francese presso la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE); Jonah (Julian Ovenden, Bridgerton), un ex programmatore informatico per la NSA ora segretario generale dell'Interpol - un tipo affascinante, deciso e sicuro di sé che vede i modi in cui il mondo è guasto e sa di poterlo aggiustare; e il Dott. Lang (Terence Maynard, The Witcher), un terapista di grande esperienza che tratta i pazienti con traumi gravi e li aiuta a trovare conforto e libertà d'azione.

"Sono incredibilmente grato a CBS Studios e Paramount+ per l'opportunità di immergere questi due amati personaggi in un inseguimento pericoloso, divertente, romantico ed emozionante attraverso l'Europa", ha dichiarato l'ideatore di NCIS: Tony & Ziva John McNamara. "Sono entusiasta di raccontare un'unica storia a puntate di intrighi e spionaggio in 10 episodi, avendo l'opportunità di approfondire la complessa relazione tra Tony e Ziva, la loro storia d'amore a fasi alterne e il modo in cui riescono a crescere insieme la figlia Tali, il tutto accentuato dall'improvvisa minaccia in cui si ritrovano tutti".