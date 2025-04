NCIS: Tony & Ziva, il primo teaser trailer è uno spasso tra travestimenti, baci e inseguimenti

News Serie TV

Tony DiNozzo e Ziva David in giro per l'Europa nel nuovo spin-off NCIS: Tony & Ziva, del quale è ora disponibile il primo teaser trailer.

Paramount+ continua a provocare con NCIS: Tony & Ziva, e il risultato è la spiacevole sensazione che l'autunno non sia mai stato più lontano di così! Solo poche ore dopo l'uscita delle prime foto ufficiali, l'atteso nuovo spin-off di NCIS - Unità anticrimine incentrato sul prossimo capitolo della storia tra Tony DiNozzo e Ziva David torna a mostrarsi con un frizzante teaser trailer, un'anteprima di 30 secondi che include spassosi travestimenti, baci appassionati e inseguimenti rocamboleschi in giro per l'Europa per i due amati personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo.

NCIS: Tony & Ziva, la trama del nuovo spin-off

Creata da John McNamara (Physical, The Magicians), NCIS: Tony & Ziva vede i due protagonisti insieme a Parigi, dove sono impegnati nella crescita della figlia Tali (Isla Gie, Slow Horses). Ma quando l'agenzia privata di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine. Nel frattempo, stanca di essere trattata come una bambina nonostante i suoi 12 anni, la precoce Tali si dimostra più intuitiva e vigile di quanto gli adulti intorno a lei le riconoscono, ed è pronta a dimostraglielo. A tenerla fuori dai guai è Sophie (Lara Rossi, Il villaggio dei dannati), una professionista altamente qualificata con esperienza nello Special Air Service (SAS). Sophie apporta una miscela unica di calore materno e iper-vigilanza al suo ruolo di custode di Tali.

Paramount+ ha prodotto 10 episodi di NCIS: Tony & Ziva, il cui debutto è previsto in autunno. Una nuova anteprima dello spin-off, il trailer ufficiale, è attesa per il 5 maggio, giorno in cui su CBS andrà in onda l'ultimo episodio della ventiduesima stagione di NCIS. In quest'ultima, Weatherly e de Pablo avevano seguito il loro ultimo caso come membri regolari del cast rispettivamente nel 2016, dopo tredici stagioni, e nel 2013, dopo nove stagioni, ma entrambi erano tornati per qualche fugace apparizione nei cicli successivi, de Pablo in particolare.

In occasione dell'ordine della serie, i due attori avevano dichiarato: "Parliamo di questa storia da molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti. Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un ottovolante ricco di azione alimentato da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo anche dare un riconoscimento e ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto per anni il movimento 'Tiva'. Ancora oggi ci salutano negli alimentari e per strada per dirci quanto significano per loro questi personaggi e chiederci cosa stanno facendo Tony e Ziva ora. Questo è per voi!".