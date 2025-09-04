NCIS: Tony & Ziva da oggi su Paramount+: Un nuovo spin-off "incredibilmente ambizioso" che ricompensa gli eterni romantici

News Serie TV

I protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo parlano di NCIS: Tony & Ziva, il nuovo spin-off di NCIS disponibile da oggi su Paramount+.

Nonostante oltre vent'anni di storie, NCIS è un franchise più vivo che mai, e lo ha dimostrato l'entusiasmo che nell'ultimo periodo ha accompagnato il ritorno sugli schermi degli amati personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, protagonisti del nuovo spin-off NCIS: Tony & Ziva, disponibile da oggi in streaming su Paramount+ con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo appuntamento ogni giovedì. A metà strada tra lo spy thriller e la commedia romantica, tra il poliziesco e il drama familiare, la serie riunisce una coppia che le precedenti storie avevano diviso, almeno sullo schermo. Michael Weatherly aveva lasciato NCIS - Unità anticrimine alla fine della tredicesima stagione, quando Tony aveva scoperto che dalla relazione altalenante con la Ziva di Cote de Pablo, alla quale aveva detto addio un paio di anni prima, era nata una bambina, Tali, della quale voleva a quel punto prendersi cura dopo la morte della donna. Ma Ziva, come si era scoperto successivamente, non era davvero morta e, dopo aver mandato al Creatore una terrorista che le stava ancora alle costole con l'aiuto di Gibbs, era partita alla volta di Parigi, per riunirsi con Tony e la figlia. Lo spin-off di 10 episodi si tuffa a "capofitto" in questo capitolo della vita della coppia, ambientato quasi un decennio dopo l'ultima volta in cui i due personaggi avevano condiviso una scena. In un'intervista con Entertainment Weekly, i protagonisti e l'ideatore John McNamara hanno parlato delle caratteristiche e dell'atmosfera di NCIS: Tony & Ziva, così come del passato e del futuro dei Tiva. Ecco cosa hanno detto.

La genesi di NCIS: Tony & Ziva

"Non ci siamo soffermati sulla parte superficiale. Ci siamo tuffati a capofitto", ha detto de Pablo riflettendo sul riavvio della storia di Tony e Ziva. E Weatherly non potrebbe essere più d'accordo. Uno spin-off come questo doveva per forza andare in profondità, perché se si fosse trattato di "una corsa al guadagno: mettere le quattro lettere di NCIS sullo skyline di una città e andare a scovare qualche criminale", lui e la collega semplicemente non avrebbero accettato di farlo. Del resto, come loro stessi si sono resi conto molto tempo fa, "il tipo di legame emotivo che molte persone provano guardando la serie va ben oltre l'aspetto procedurale. Sono molto coinvolti in questi personaggi".

Lo spin-off è nato da una chiassosa cena durata ore - e "non so quante bottiglie di vino", ha scherzato Weatherly - con la regista vincitrice di un Emmy Michelle MacLaren, con la quale avevano lavorato in un episodio di NCIS nel 2012. Sin dal principio, entrambi avevano le idee chiare su una cosa: volevano "affrontarla in modo diverso" da come era stato fatto nella serie ammiraglia. "Non volevamo che si svolgesse nel mondo procedurale, giusto? Volevamo in un certo senso staccarci dall'agenzia, volevamo che i personaggi tornassero in Europa. Dovevano in qualche modo reinventarsi", ha spiegato de Pablo. In NCIS: Tony & Ziva ritroviamo la coppia a Parigi, impegnata nella crescita della figlia Tali (Isla Gie, Slow Horses). Ma quando l'agenzia privata di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/ncis-tony-e-ziva/3716/video/?vid=47618" title="Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della serie spin-off - HD">Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della serie spin-off - HD</a>

Ci sono voluti un po' di anni prima che tutti i pianeti si allineassero, e fondamentale è stato l'ingresso nel progetto di McNamara. "Quando ho assunto gli sceneggiatori, per essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ho detto: 'Dovete guardare tutti Intrigo internazionale. Guardatelo dieci volte'", ha raccontato l'ideatore. "Ciò ha segnato un punto di svolta per la serie, a livello di tono", sebbene abbia tenuto a precisare che, a proposito di questo, non ha avuto molto da fare, perché il cast e la troupe originari di NCIS avevano gettato basi solide. "Non ho inventato io questo tono, soprattutto per quanto riguarda la storia di Tony e Ziva. C'era molto umorismo, molto romanticismo, molto sentimento, e ogni tanto virava verso lo spionaggio, oltre che verso il crime". Eppure, NCIS: Tony & Ziva è senza dubbio la serie più distintiva del franchise fino ad ora, a cavallo di una "linea sottile tra un techno thriller e una comedy sul posto di lavoro", come afferma Tony nel primo episodio.

La famiglia ritrovata: Dove ci porterà NCIS: Tony & Ziva?

Sin dalle primissime scene, i fan non avranno problemi a capire a che punto si trova la relazione tra Tony e Ziva. "Era fondamentale che i fan percepissero un po' del Tiva che ricordavano, e soprattutto che ci fosse una conclusione romantica che non avevano mai avuto nella serie ammiraglia", ha spiegato de Pablo. Secondo Weatherly, la principale differenza è che NCIS: Tony & Ziva "sembra molto più cinematografica... Nel montaggio e nel modo in cui si svolgono le scene e i ritmi. È un cambiamento rispetto al modo in cui vengono montati e trasmessi gli altri show".

E se per i due attori il merito è di McNamara, quest'ultimo lo attribuisce a sua volta a Weatherly e de Pablo. "Dobbiamo molto a Michael e Cote", ha detto. "Entrambi hanno abbastanza confidenza da avere un tocco leggero" durante quello che ha descritto come un processo di sviluppo "molto ponderato". Ovviamente, ha aiutato il fatto che Weatherly e de Pablo si conoscano da più di trent'anni, ma quest'ultima ha elogiato anche McNamara per aver "costruito un mondo davvero meraviglioso", per essere stato "incredibilmente ambizioso nel riuscire a spiegare il passato, esplorare la storia d'amore e approfondire la psicologia di questi personaggi". Poi, meriti di ognuno a parte, Weatherly ha ribadito - e de Pablo si è detta d'accordo - che "sono i fan la ragione per cui questa serie esiste".