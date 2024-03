NCIS: Sydney rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Lo spin-off internazionale di NCIS tornerà su Paramount+ con una seconda stagione.

È incredibile come, nonostante 20 anni alle spalle, il franchise NCIS non sia stato mai così forte come oggi. Mentre nuove ramificazioni si preparano a raccontare le proprie storie, NCIS: Sydney, l'ultimo spin-off ad essere arrivato in tv, anche il primo ambientato fuori dagli Stati Uniti, festeggia il rinnovo per una seconda stagione.

Il successo internazionale di NCIS: Sydney

L'annuncio di Paramount+ Australia arriva quasi tre mesi dopo il finale del ciclo inaugurale. Negli Stati Uniti, la serie è stata trasmessa anche in tv, su CBS (la rete di NCIS e NCIS: Hawai'i), riunendo settimanalmente una media di 6,5 milioni di spettatori. Un dato molto positivo in una stagione televisiva - va detto - piuttosto strana a causa degli scioperi di Hollywood. In Italia, invece, è disponibile in streaming su Paramount+ da poche settimane.

"Siamo davvero entusiasti della risposta alla prima stagione della serie, sia in Australia che in tutto il mondo, e che il team di NCIS: Sydney tornerà per una seconda stagione", ha dichiarato l'ideatore e showrunner Morgan O'Neill in un comunicato. "Siamo particolarmente felici di invitare il nostro pubblico più in profondità nella vita della nostra squadra, rimuovendo gli strati per scoprire cosa la fa davvero funzionare. Ciò sarà ancora più importante poiché vedremo i legami della nuova famiglia messi alla prova fino al punto di rottura di fronte a un nemico molto più potente che si profila all'orizzonte...".

NCIS: Sydney segue una brillante ed eclettica squadra di agenti dell'NCIS statunitense e dell'Australian Federal Police (AFP), messi insieme in una task force multinazionale per tenere sotto controllo i crimini navali nel pezzo di oceano più conteso del pianeta. Con il rinnovo di NCIS: Sydney, la prossima stagione televisiva le serie a marchio NCIS saranno ben cinque: oltre a NCIS e NCIS: Hawai'i, i cui rinnovi appaiono piuttosto scontati, CBS porterà in tv uno spin-off prequel dal titolo NCIS: Origins con un Leroy Jethro Gibbs trentenne, mentre Paramount+ ha ordinato uno spin-off incentrato sugli amati personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, visti l'ultima volta insieme più di dieci anni fa.