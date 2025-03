NCIS riporta in tv Sam Hanna di LL Cool J: Apparirà nella stagione 22

News Serie TV

Un imminente episodio della stagione 22 di NCIS - Unità anticrimine ospiterà il veterano di NCIS: Los Angeles LL Cool J, di nuovo nei panni di Sam Hanna.

I pianeti nell'universo di NCIS si sono allineati, producendo qualcosa che si preannuncia molto bello e interessante per i fan del franchise. Il veterano della conclusa NCIS: Los Angeles LL Cool J riprenderà il ruolo dell'agente speciale Sam Hanna nell'episodio della ventiduesima stagione di NCIS - Unità anticrimine in onda negli Stati Uniti su CBS il 21 aprile (in Italia prossimamente su Rai 2, mentre la programmazione dei nuovi episodi è cominciata solo da poche settimane).

NCIS ospita LL Cool J nella stagione 22

Ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un video condiviso su Instagram. "Di nuovo sul set, ragazzi! NCIS. Facciamolo!", ha detto. Per lui si tratta del secondo ritorno in un franchise che con NCIS: Los Angeles lo ha impegnato per 14 stagioni: aveva già ripreso il suo ruolo in gran parte della terza stagione di NCIS: Hawai'i. Il motivo della presenza di Sam alle Hawaii era rimasto un mistero per diverso tempo, finché lui non rivelò di trovarsi lì per addestrare una nuova squadra d'azione chiamata NCIS Elite. Finito il suo lavoro, Sam era tornato sulla terraferma, dopo che era stata organizzata una festa d'addio in suo onore.

Nessuna parola sul motivo che ora lo porterà nella serie ammiraglia, che già una volta lo aveva ospitato nel lontano 2009. All'epoca del suo ingresso in NCIS: Hawai'i, gli ideatori Jan Nash, Christopher Silber e Matt Bosack avevano detto a TVLine: "L'idea di far entrare Sam nel nostro show è stata lanciata dallo studio e dalla rete alla fine di LA. Eravamo completamente d'accorso, sia perché Sam è un personaggio grandioso sia perché LL Cool J è una persona meravigliosa. L'intesa che ha condiviso con la nostra fantastica protagonista, Vanessa Lachey, era talmente avvincente che abbiamo sperato di mantenerla viva per molte stagioni a venire". Purtroppo, la serie fu cancellata dopo quella stagione.