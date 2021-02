NCIS: New Orleans chiude dopo 7 stagioni

News Serie TV

La settima stagione della serie tv, attualmente in onda negli USA, è l'ultima.

Più che espandersi, il popolare franchise di NCIS è destinato a ridimensionarsi. Poche ore dopo l'annuncio dello sviluppo di un nuovo spin-off a CBS, Deadline fa sapere che la rete americana ha deciso di mettere la parola "fine" sulle storie di NCIS: New Orleans, la cui settima stagione attualmente in onda negli Stati Uniti sarà l'ultima. Il finale, 155° episodio del procedurale, ha già una data ed è quella del 16 maggio.

"È stato un piacere e un onore sinceri lavorare a questa serie e con questo cast e questa troupe incredibili per oltre 150 episodi", hanno dichiarato i co-showrunner e produttori esecutivi Jan Nash e Christopher Silber in un comunicato. "Pur essendo rattristati di veder finire NOLA, non potremmo essere più orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e siamo grati alla spettacolare e resiliente Crescent City che ci ha abbracciati per sette meravigliosi anni".

Delle tre NCIS, NCIS: New Orleans è la meno seguita e quest'anno, complice probabilmente una programmazione a singhiozzo a causa della pandemia che ha rallentato la produzione, ha perso il 24% del suo pubblico abituale. Dei 12 drama non di recente debutto in onda su CBS, è il nono più seguito. Nel frattempo, solo poche ore fa si è diffusa l'indiscrezione secondo cui la rete abbia avviato lo sviluppo di un nuovo spin-off ambientato alle Hawaii.