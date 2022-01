NCIS incontrerà NCIS: Hawai'i in un episodio crossover

News Serie TV

Il nuovo spin-off ambientato alle Hawaii ospiterà le star di NCIS Wilmer Valderrama e Katrina Law.

NCIS: Hawai'i dirà "aloha" a due dei protagonisti di NCIS in un nuovo crossover per il franchise di successo di CBS. In un video condiviso su Instagram, Wilmer Valderrama ha annunciato che lui e la co-star Katrina Law, che quei luoghi li conosce molto bene dopo la sua esperienza nella stagione finale di Hawaii Five-0, riprenderanno i rispettivi ruoli in un episodio del nuovissimo spin-off in onda negli Stati Uniti a fine marzo.

Il crossover di NCIS e NCIS: Hawai'i

Sfortunatamente, nessuna anticipazione dei motivi che porteranno gli agenti speciali Nick Torres e Jessica Knight alle Hawaii, a 5,000 miglia di distanza dai luoghi di NCIS, è disponibile al momento. Nel video, Valderrama e Law condividono la notizia del crossover e ricevono le reazioni entusiaste di Vanessa Lachey e degli altri protagonisti di NCIS: Hawai'i.

Con FBI: International, che in Italia debutta questo sabato su Rai 2, NCIS: Hawai'i è la novità broadcast più vista della stagione. In una precedente occasione, parlandone con TVLine, lo showrunner di NCIS Steven D. Binder si era detto favorevole all'iniziativa di un crossover: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma ho avuto modo di conoscere e lavorare con [il co-showrunner di NCIS: Hawai'i] Chris Silber per molto tempo, quindi questo rende le cose più facili".