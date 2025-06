Nastri D'Argento Grandi Serie 2025: a Il Conte di Montecristo un Premio Speciale per la Miglior Coproduzione Internazionale

News Serie TV

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha reso noto che alla miniserie Il Conte di Montecristo andrà un Nastro d'Argento Speciale per la Miglior Coproduzione Internazionale, che verrà consegnato a Bille August durante l'Italian Global Series Festival.

A pochi giorni di distanza dalla quinta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie, che si è svolta a Napoli nella splendida cornice di Villa Pignatelli, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani annuncia un ultimo riconoscimento: un Premio Speciale per la Miglior Coproduzione Internazionale. A riceverlo, il 26 giugno, durante l'Italian Global Series Festival, sarà Il Conte di Montecristo di Bille August . Il regista parteciperà alla manifestazione dedicata alla serialità e diretta da Marco Spagnoli anche in qualità di Presidente della Giuria delle Limited Series. Con lui ci sarà Carlo Degli Esposti, coproduttore italiano del Conte di Montecristo e Presidente di Palomar, che nel pomeriggio dello stesso giorno interverrà, in occasione del centenario di Andrea Camilleri, per illustrare la cosiddetta IP Camilleri, il lavoro svolto per portare sullo schermo i lavori del grande scrittore siciliano.

Tratto dall'omonimo celeberrimo romanzo scritto da Alexandre Dumas Padre in collaborazione con Auguste Maquet, Il Conte di Montecristo è in realtà una miniserie di 8 puntate sceneggiate dal nostro Sandro Petraglia insieme a Greg Latter. Il personaggio principale, Edmond Dantés, è interpretato dall'attore britannico Sam Claflin. Del cast fanno parte anche Jeremy Irons, Ana Girardot, Mikkel Boe Følsgaard, Nicolas Maupas, Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession. Andata in onda, con successo, su Rai 1, Il Conte di Montecristo ha raccontato la vicenda di Dantès con una chiave classica ma allo stesso tempo moderna.

A proposito del Nastro d'Argento Grandi Serie per la Miglior Coproduzione Internazionale, Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato, ha detto:

È insolito che il Nastro d’Argento premi film e coproduzioni internazionali ma è importante questa volta fare un'eccezione e magari guardare oltre il nostro regolamento per un piccolo capolavoro di maestria capace di conquistare l'attenzione di un pubblico internazionale nel segno di un'altissima qualità. Sam Claflin e Jeremy Irons sono una grande coppia di protagonisti ma non dimentichiamo che dietro questo successo c'è, con la mano di un grande regista come Bille August, la forza di uno storytelling e anche la simpatia di un cast italiano molto popolare, che intercetta da sempre gli applausi del pubblico, e di una produzione che negli anni è diventata ancora di più sinonimo di un’ottima qualità artistica e imprenditoriale.

Il Direttore del Festival Marco Spagnoli ha invece dichiarato:

È un grande onore che un premio prestigioso come il Nastro D'Argento venga assegnato nella sua prima declinazione sulle coproduzioni seriali durante l'Italian Global Series Festival, una collocazione perfetta e naturale in un Festival che fa del suo approccio di valorizzazione del prodotto italiano in ambito globale un tratto distintivo e caratterizzante il suo programma e il suo impegno artistico, culturale e comunicazionale.