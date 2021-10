Narcos: Messico, il trailer ufficiale della stagione finale dà inizio alla guerra della droga

News Serie TV

Gli ultimi episodi del narco drama di successo in streaming su Netflix dal 5 novembre.

La guerra messicana della droga esplode in tutta la sua follia nel trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Narcos: Messico appena diffuso da Netflix, in vista del suo arrivo sugli schermi il 5 novembre. Con Félix Gallardo dietro le sbarre, il vuoto di potere è destinato ad aprire una fase estremamente violenta per i cartelli messicani, chiaramente nel tentativo di prendere quel potere per sé.

Narcos: Messico, cosa ci aspetta nella stagione 3

Ambientata negli anni '90, all'indomani dell'arresto di Félix Gallardo (Diego Luna, che non dovrebbe apparire in questi ultimi episodi), l'ultima stagione di Narcos: Messico vedrà per la prima volta nel franchise una donna - la giornalista Andrea Nuñez (Luisa Rubino) - nel ruolo di narratrice. Siamo negli anni della globalizzazione del business della droga. Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all'escalation di violenza, una nuova generazione di boss messicani emerge. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima - e ogni arresto, omicidio e umiliazione non fa altro che spingere più lontano la vera vittoria.

La terza stagione guarda alla "situazione molto violenta e caotica" che esiste ancora in Messico, ha spiegato il co-ideatore Carlo Bernard a Entertainment Weekly. "Non c'è fine a queste cose, quindi a un certo punto devi solo tracciare una linea e lavorare per raggiungerla. Abbiamo cercato di progettare qualcosa che catturasse la natura tentacolare e persistente del fenomeno e della tragedia del business della droga, ma che raccontasse anche una storia soddisfacente e completa".