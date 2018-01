Narcos 4 arruola Matt Letscher, un ruolo anche per Cristiano Malgioglio?

L'attore di DC's Legends of Tomorrow Matt Letscher ha ottenuto un ruolo regolare nella quarta stagione del crime drama di Netflix Narcos.

Come annunciato lo scorso mese, il nuovo ciclo di episodi prende le distanze dai precedenti, anche geograficamente. Dopo tre stagioni in Colombia, la serie si trasferisce in Messico per esplorare le dinamiche e le azioni del Cartello di Guadalajara tra la fine degli Anni '70 e gli Anni '80. Letscher, che interpreterà un membro del nuovo team di agenti della DEA, raggiunge gli altri nuovi membri del cast Michael Peña (Ant-Man) e Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story).

Nel frattempo, da giorni circola la voce del possibile coinvolgimento nella quarta stagione anche del cantautore e personaggio televisivo italiano Cristiano Malgioglio, nell'ultimo periodo "travolto" da una rinnovata popolarità grazie alla sua partecipazione al reality di Canale5 Grande Fratello, che pare abbia attirato l'attenzione dei produttori per un ruolo minore.

Interrogato sull'indiscrezione diffusa dalla rivista Spy, Malgioglio ha confermato: "Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, ma in realtà mi è già arrivato un copione in lingua inglese che ora mi devo studiare. Sarebbe un ruolo molto piccolo, penso cinque o sei scene al massimo. Ci siamo dati appuntamento a Los Angeles per gennaio. Ora valuterò con il mio agente se andare fino negli States per fare il provino o se magari farlo da qui. In ogni caso è una sorpresa grande".