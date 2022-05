Ms. Marvel: I coloratissimi character poster con i personaggi della nuova serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

La serie originale, con protagonista la prima eroina adolescente musulmana, debutterà in streaming il prossimo 8 giugno.

Marvel Studios e Disney+ mostrano qualche dettaglio in più dei protagonisti di Ms. Marvel, la prossima serie supereroistica in arrivo in streaming dall'8 giugno. Dopo il trailer ufficiale di Ms. Marvel, sono stati diffusi dei coloratissimi character poster che richiamano il mondo dei fumetti e delle fan-fiction amato da Kamala Khan, la protagonista interpretata dall'esordiente Iman Vellani. Guardateli qui sotto.

La trama e i personaggi di Ms. Marvel

Ms. Marvel, scritta da Bisha K. Ali che è anche showrunner, è incentrata sulla giovane Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei supereroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato e diventa Ms. Marvel. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Emiro e Bruno

Zoe e Tyesha

Nakia e Kamran

Muneba e Yusuf

Kamala Khan diventerà anche la prima supereroina musulmana ad apparire sugli schermi dei Marvel Studios. Dopo il debutto nella serie, il suo personaggio sarà anche al cinema nel film The Marvels accanto a Brie Larson, aka Captain Marvel. Oltre alla protagonista, i poster mostrano i membri del cast principale: Yasmeen Fletcher (Nakia), Matt Lintz (Bruno), Rish Shah (Kamran), Laurel Marsden (Zoe), Saagar Shaikh (Aamir), Travina Springer (Tyesha), e i genitori di Kamala interpretati da Zenobia Shroff (Muneeba Khan) e Mohan Kapur (Yusuf Khan).