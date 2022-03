Ms. Marvel: Data e trailer ufficiale italiano della serie sulla nuova supereroina del MCU

News Serie TV

Disney+ ha fissato l'appuntamento con Ms. Marvel, la serie incentrata su Kamala Khan, la prima eroina adolescente musulmana: ecco il trailer ufficiale italiano e il poster.

Solo poche ore fa vi avevamo dato conto della notizia del coinvolgimento di Anjali Bhimani in Ms. Marvel e adesso Disney+ stupisce tutti annunciando la data di uscita della nuova serie Marvel Studios e diffondendo il poster e il primo trailer ufficiale. Ms. Marvel, con Iman Vellani nei panni di un’adolescente americana musulmana che cresce con il mito degli Avengers e sogna di essere una di loro, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo 8 giugno.





La trama di Ms. Marvel

Ms. Marvel, scritta da Bisha K. Ali che è anche showrunner, è incentrata sulla giovane Kamala Khan (l'esordiente Iman Vellani), un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei supereroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato e diventa Ms. Marvel. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Kamala, già primo supereroe musulmano protagonista di un fumetto Marvel, diventerà anche la prima supereroina musulmana ad apparire sugli schermi dei Marvel Studios. Come anticipato dal presidente Kevin Feige, dopo la serie, Ms. Marvel comparirà poi anche nei film a partire proprio dal seguito di Captain Marvel, The Marvels, atteso nelle sale americane il 17 febbraio 2023.

Il cast

Il resto del cast include Aramis Knight (Into the Badlands), Saagar Shaikh (Unfair & Ugly), Rish Shah (Emmerdale Farm), Zenobia Shroff (The Affair), Mohan Kapur (Hostages), Matt Lintz (The Walking Dead, The Alienist), Yasmeen Fletcher (Andi Mack), Laith Nakli (Ramy), Azhar Usman (Patriot), Travina Springer (Strange Angel) e Nimra Bucha (Churails). I registi della serie, invece, sono Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy.

Qui in basso trovate anche il primo poster ufficiale di Ms. Marvel diffuso da Disney+.