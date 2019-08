Mr. Robot: Il primo trailer a tema natalizio della stagione finale

News Serie TV

La serie di successo tornerà negli Stati Uniti e in Italia a ottobre.

Quest'anno Natale arriverà prima per i fan di Mr. Robot. USA ha annunciato con un primo trailer che la quarta e ultima stagione della serie di successo con il premio Oscar Rami Malek, di fatto un lungo speciale natalizio, andrà in onda negli Stati Uniti dal 6 ottobre.

Oltre a rivelare una città di New York addobbata perfettamente per le feste, la clip accompagnata musicalmente da un'inquietante versione al pianoforte di Silent Night mostra Elliot rimettersi al lavoro. Mentre le immagini scorrono veloci, un preoccupante clima di allarme sembra circondare i protagonisti. Vediamo alcuni scontri, e un'altra scena in cui un corpo senza vita viene caricato su un furgone del coroner, mentre Mr. Robot (Christian Slater) avverte Elliot che il percorso intrapreso non avrà un lieto fine. "Ciò che stai per fare è oltrepassare la linea", gli dice. E la sua risposta è più gelida di una notte d'inverno: "È un po' tardi per questo, non trovi?".

Lunga 13 episodi, la quarta stagione di Mr. Robot riprenderà il racconto dal punto in cui si era interrotto l'ultima volta, approfondendo i pro e i contro delle azioni di Elliot. In Italia, salvo cambiamenti dell'ultima ora, questa andrà in onda su Premium Action dal 24 ottobre.