Mr. & Mrs. Smith: Prime Video svela la data d'uscita e mostra nuove foto della serie tv

Il drama vede protagonisti Donald Glover e Maya Erskine nei ruoli interpretati sul grande schermo da Brad Pitt e Angelina Jolie.

Prime Video fissa l'appuntamento con Mr. & Mrs. Smith, la serie basata sull'omonimo film e che vede come protagonisti la star di Atlanta Donald Glover e l'attrice di PEN15 Maya Erskine. In seguito al rinvio dovuto agli scioperi, ora la serie ha una data d'uscita: il 2 febbraio 2024 quando saranno disponibili in streaming tutti gli 8 episodi della prima stagione. Per l'occasione, il servizio ha diffuso anche nuove foto che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Mr. & Mrs. Smith

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. Ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Ma, avverte Prime Video nella sinossi ufficiale, "cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?". La serie è co-ideata da Glover (Atlanta, Sciame) e Francesca Sloane, ed è una rivisitazione del famoso film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie

Il resto del cast finora noto comprende John Turturro (Scissione, Il complotto contro l'America, Il Nome della Rosa), il nominato all'Emmy Paul Dano (Escape at Dannemora) e la vincitrice dell'Emmy Michaela Coel (I May Destroy You).

