Moon Knight: Oscar Isaac contro Ethan Hawke in un nuovo trailer della serie Marvel

L'appuntamento è in streaming su Disney+ dal prossimo 30 marzo.

In occasione dell'importante evento sportivo e televisivo del Super Bowl, Disney+ ha mostrato un nuovo trailer di Moon Knight, la prossima serie Marvel attesa sul servizio. Adattamento delle storie Marvel Comics incentrate su Marc Spector, il drama con protagonista Oscar Isaac debutterà sul servizio di video in streaming il prossimo 30 marzo. Guardate qui sotto il trailer dove si intravede un confronto tra il personaggio di Isaac e quello di Ethan Hawke, il villain di questa storia chiamato Arthur Harrow.





La trama di Moon Knight

La serie di 6 episodi segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Nei fumetti, lo ricordiamo, Marc Spector è un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche. Un ex agente e mercenario della CIA, Spector stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità, dotandolo di abilità sovrumane.

Moon Knight è diretta da Mohamed Diab e dal team di Justin Benson & Aaron Moorhead, Jeremy Slater è capo sceneggiatore e produttore esecutivo. Nel trailer sentiamo Steven dire: "Non riesco a capire la differenza tra la vita da sveglio e i sogni". Una voce - probabilmente quella di Arthur Harrow - risponde: "C'è del caso in te. Abbraccia il caos".

Il cast

Oltre a Isaac e Hawke recita nella serie anche May Calamawy (Ramy), scelta per interpretare un personaggio al momento misterioso. Fanno parte del cast anche Dina Shihabi (Jack Ryan) e Gaspard Ulliel (Hannibal Lecter - Le origini del male); quest'ultimo - interprete del malvagio Anton Mogart (alias Midnight Man) - è morto tragicamente il mese scorso in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente sugli sci, ma per quanto ne sappiamo apparirà comunque nella serie, girata in precedenza.