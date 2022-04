Moon Knight, Ethan Hawke e la reazione di sua figlia

News Serie TV

Ethan Hawke ha raccontato la reazione di sua figlia tredicenne al trailer della serie Moon Knight su Disney+, appena partita, con protagonista Oscar Isaac. Il trailer è riuscito dove lui aveva fallito.

Ethan Hawke va giustamente fiero della serie Moon Knight, nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe, appena partita su Disney+ e interpretata da Oscar Isaac nel ruolo del protagonista. Hawke, che nella serie interpreta il villain Arthur Harrow, è stato coinvolto nella lavorazione proprio su insistenza di Isaac, e ora ha un motivo in più per ringraziarlo. Sua figlia Clementine ha avuto una reazione importante al trailer della serie... Leggi anche Moon Knight e quella disturbante scena iniziale: Ethan Hawke spiega il significato

Ethan Hawke e la reazione di sua figlia al trailer di Moon Knight

Non appena il trailer di Moon Knight è stato diffuso online, i fan del Marvel Cinematic Universe si sono fiondati a vederlo, ma Ethan Hawke, nella serie interprete del crudele Arthur Harrow, è stato colpito nello specifico da una reazione: quella di sua figlia. Non parliamo di Maya Hawke, figlia sua e di Uma Thurman, ormai ventenne e tra gli interpreti di Stranger Things nel ruolo di Robin. Parliamo di Clementine, avuta da Ethan e con la sua seconda moglie Ryan Shawhughes. A 13 anni, ha finalmente capito davvero qualcosa del padre... A People un divertito ma orgoglioso Hawke ha raccontato:

Beh, vi racconto una cosa. Ho una figlia tredicenne, ha visto il trailer di Moon Knight e tipo... voglio dire, come all'improvviso il fatto che io facessi l'attore è diventato reale per lei. L'ha guardato sul suo smartphone e poi mi ha fatto. "Papà, sembra proprio buono!" I suoi occhi erano... non ci poteva credere. "I compagni a scuola parlano solo di questo!"