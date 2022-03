Moon Knight e quella disturbante scena iniziale: Ethan Hawke spiega il significato

News Serie TV

La nuova serie Marvel ha debuttato con il primo episodio questa settimana su Disney+: ecco cosa nasconde il cattivissimo Arthur Harrow.

È arrivata ieri in streaming su Disney+ Moon Knight, l'attesissima nuova serie Marvel incentrata su un eroe mai visto prima d'ora sullo schermo, il tranquillo commesso Steven Grant con un disturbo dissociativo dell'identità che condivide il corpo e la mente con il ben più navigato mercenario Marc Spector (entrambi interpretati magnificamente da Oscar Isaac). Se avete già visto il primo episodio, sarete rimasti colpiti dalla scena di apertura incentrata non sul personaggio di Isaac bensì sul suo antagonista, il misterioso Arthur Harrow che ha il volto di Ethan Hawke. Si tratta di una sequenza molto strana in cui vediamo Arthur - una specie di "santone" a capo di una setta - fare un rituale ben preciso. Qual è il significato e perché è stata inserita proprio all'inizio della serie? È stato lo stesso Ethan Hawke a svelare i curiosi retroscena a TV Guide.

Moon Knight: Cosa significa la prima scena

Nella scena in questione conosciamo il misterioso Arthur Harrow. Sulle note di Every Grain of Sand di Bob Dylan, l'uomo beve da un bicchiere di vetro, lo copre con un tovagliolo, lo rompe con il manico del suo bastone e poi lascia cadere i frammenti di vetro nei suoi sandali. In seguito lo vediamo indossare quelle scarpe e camminare lentamente, mentre uno scricchiolio segue ogni suo passo. Il regista della serie Mohamed Diab ha detto a TV Guide che è stato proprio Ethan Hawke a ideare questa scena inquietante. Inizialmente doveva essere la scena di apertura del secondo episodio, ma poi è diventata la scena inziale dell'intera serie per far capire che "Harrow non è uno che scherza".

Il personaggio di Arthur Harrow, nuovo villain del MCU

Ancora non sappiamo molto di Arthur Harrow (capiremo le sue intenzioni man mano che la serie andrà avanti), ma è già chiaro che è il leader di un culto che venera un antico dio egizio e che si fa portatore di una sorta di giustizia divina in terra. All'inizio si presenta quasi come una persona gentile e benvola, invece sa essere spietato. Quella scena iniziale è stata inserita proprio per avvertire gli spettatori sulle sue reali intenzioni. "Volevo che il pubblico sapesse che stava succedendo qualcosa di nascosto. E si rendesse conto che doveva diffidare di quella gentilezza", ha spiegato Hawke a TV Guide.

L'ispirazione dalla vita dei santi

L'attore ha detto di essersi ispirato in qualche modo ai racconti sulle vite dei santi per interpretare Arthur: "Spesso hanno qualche segreto e si autoinfliggono ferite per resistere ai vizi della vita, alle passioni, all'avidità o a cose del genere. Succede spesso che hanno atteggiamenti autolesionisti". Il suo rapporto con Steven/Marc è piuttosto particolare, perché in Moon Knight non è il "cattivo" a soffrire di una malattia mentale, bensì l'eroe. "Nella nostra storia, il malato di mente è l'eroe. E così sei portato a chiederti 'cosa devo aspettarmi allora dal cattivo?'", ha spiegato l'attore che quindi ha pensato all'immagine di una sorta di medico-sacerdote, quello che noi chiameremmo "un santone". "Ho pensato a questa figura che, per certi aspetti, vorrebbe cercare di guarire il mondo e guarire l'eroe. Ma sa essere anche una forza malevola e sinistra", ha concluso. Qualsiasi siano le sue intenzioni, il messaggio, comunque, è chiaro: diffidare di Arthur Harrow.