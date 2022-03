Moon Knight: personalità in collisione nella nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

News Serie TV

Oscar Isaac è il protagonista di Moon Knight, dal 30 marzo su Disney+, e secondo lui l'empatia del pubblico con il suo personaggio sarà immediata.

È in arrivo su Disney+ la nuova serie dei Marvel Studios. È un bene che la società di produzione che porta i suoi supereroi dalle pagine allo schermo si sia lanciata nella serialità televisiva dopo aver raccolto al cinema consensi da record con la doppia dozzina di film del Marvel Cinematic Universe. È un bene perché il successo e il rapporto di fiducia costruito con i fan ha permesso al team creativo con a capo Kevin Feige di sperimentare, di allargare gli orizzonti narrativi di situazioni e personaggi mettendo a frutto sorprese e colpi di scena sullo sviluppo a episodi delle storie. Dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye che ci hanno approfondito vicende parallele di personaggi che già conoscevamo, arriva qualcuno che non avevamo ancora visto sullo schermo: Moon Knight.

Apparso per la prima volta nei fumetti nel 1975, Moon Knight è presentato in modo originale nella serie. Nel primo episodio facciamo la conoscenza di un certo Steven Grant, un uomo mite che conduce una vita ordinaria, perseguitato da vuoti di memoria e misteriosi ricordi provenienti da una vita diversa dalla sua. Dopo un fatidico incontro, Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con Marc Spector, un ex mercenario che è la spietata personificazione terrena di Khonshu, il dio egizio della luna e della vendetta. Oscar Isaac è l'attore che ricopre questo doppio ruolo ed è fondamentale ascoltarlo nella versione originale per cogliere la sua interpretazione che passa dall'inglese britannico di Grant a quello americano di Spector.

I nemici sono alle porte e Steven non ha scelta se non quella di imparare a convivere con il suo alter ego, un uomo d'azione che può salvare la pelle a entrambi. Con altre motivazioni divine in gioco, i due devono indagare sulle loro identità complesse nel mezzo di una letale battaglia tra le potenti divinità d'Egitto. Sul confine tra l'essere villain e eroe, Marc/Steven deve continuamente fare i conti con la propria salute mentale. Ad approfittare di questa debole c'è un certo Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke, di cui non è chiara l'intenzione ma l'atteggiamento manipolatorio nei confronti di Grant si fa poco per volta sempre più evidente.

Moon Knight: Oscar Isaac e Ethan Hawke protagonisti della serie

Pur trattando un supereroe del Marvel Cinematic Universe, la serie Moon Knight non teme di mettere in scena traumi reali e realistici, come sottolinea Oscar Isaac. "Era molto importante rappresentare il disturbo dissociativo dell'identità in modo onesto, perché è qualcosa con cui molte persone devono fare i conti" spiega l'attore. "Spesso è causato da traumi infantili molto intensi che si manifestano nell'età adulta. L'autenticità è sempre stata la cosa più importante, anche più della narrazione della storia”. Per Ethan Hawke "è davvero intrigante prendere un eroe e dargli una fonte di dolore reale che in questo caso è rappresentata dalla malattia mentale. Non è facile, è un uomo che sta soffrendo ed è molto interessante avere a disposizione un protagonista che prova un grandissimo dolore e non è un eroe classico”.

Proprio come Steven, noi spettatori siamo trascinati in un viaggio delirante senza riuscire a capire cosa sia reale e cosa no. Moon Knight inizia dunque dal suo punto di vista. Si tratta di un'ottima partenza, perché agevola l'empatia con il personaggio che lotta per comprendere la natura della follia che lo inghiotte, senza sapere se sia pazzo o se abbia davvero scoperto qualcosa. "C'è un senso dell'umorismo diverso rispetto a quello a che abbiamo visto in altre produzioni Marvel che fondevano bene azione e commedia" continua Isaac. "Ho pensato che con il personaggio di Steven ci fosse la possibilità di sfruttare un tipo di commedia differente, quando vediamo qualcuno che non sa di essere divertente. Questo aspetto mi entusiasmava molto, per poi trovare nella controparte Marc un più tradizionale tormentato e oscuro vigilante, reso speciale da quell'uomo inglese che vive dentro di lui".