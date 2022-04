Moon Knight dedica l'episodio 3 al compianto Gaspard Ulliel

News Serie TV

I Marvel Studios hanno voluto ricordare il giovane attore scomparso lo scorso gennaio che in questo episodio appare per la prima volta nei panni di Anton Mogart, uno dei suoi ultimi ruoli.

Nel terzo episodio di Moon Knight, arrivato in streaming su Disney+ oggi, conosciamo il personaggio di Anton Mogart interpretato da Gaspard Ulliel. Si tratta di una delle ultime performance dell'attore, che lo scorso gennaio è venuto tragicamente a mancare a soli 37 anni in seguito a un incidente sugli sci. Per questo Marvel Studios ha voluto dedicare questo episodio della sua nuova serie proprio a lui rivolgendogli un pensiero nei titoli di coda.

Moon Knight: Il personaggio di Gaspard Ulliel

Nell'episodio in questione le avventure di Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) si spostano in Egitto. Insieme a Layla (May Calamawy) il protagonista tenta di scoprire l'ubicazione della tomba di Ammit per recuperare un prezioso scarabeo. A metà episodio appare Anton Mogart (Ulliel), un personaggio già noto ai fan dei fumetti come Midnight Man. È un vecchio amico di Layla conosciuto in una precedente avventura a Madripoor (l'isola di Madripoor è uno dei pochi riferimenti al MCU che Moon Knight ha citato fino a questo punto), ma non esattamente quello che si potrebbe definire "un bravo ragazzo".

Per quanto ne sappiamo, sebbene sembri aver avuto la peggio e sembri morto dopo gli eventi dell'episodio, il suo personaggio dovrebbe apparire anche nei prossimi episodi di Moon Knight, ma non sappiamo se gli sceneggiatori avevano in mente un futuro per lui all'interno del MCU e hanno dovuto modificare i piani. Quello di Anton Mogart è, purtroppo, sicuramente uno degli ultimi ruoli ricoperti da Ulliel che era diventato famoso soprattutto per aver interpretato Yves Saint Laurent nel biopic di Bertrand Bonello e per la sua interpretazione in È solo la fine del mondo di Xavier Dolan. La sua ultimissima apparizione sullo schermo dovrebbe essere al cinema, nel film di Emily Atef Plus que jamais, atteso nei prossimi mesi.