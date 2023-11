Monterossi è tornato: intervista video a Fabrizio Bentivoglio, Carla Signoris e Roan Johnson

News Serie TV

Monterossi, l'ottima serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi con protagonista questo insolito e sardonico autore tv / investigatore dilettante torna in streaming su Prime Video da oggi, 10 novembre. Ecco di cosa parla, e cosa ci hanno raccontato protagonisti e regista.

Si chiama Carlo. Carlo Monterossi. Di mestiere fa l’autore televisivo, con un certo distacco e una buona dose di disgusto per quel che la trasmissione che ha ideato, chi si chiama Crazy Love, è diventata nelle mani della uberconduttrice Flora De Pisis, sorta di crasi nemmeno troppo sopra le righe delle grandi signore del recente passato e del presente degli interminabili pomeriggi televisivi generalisti.

Carlo Monterossi, che ha il volto serafico, ironico e stropicciato, e i modi indolenti di Fabrizio Bentivoglio, è quello che nella prima stagione della serie è stato definito “una brava persona”, un milanese con una bella casa e il gusto per le cose belle e buone della vita: il whisky (nella serie non si dice, ma quello che beve è Oban 14), Bob Dylan, a volte anche le donne.

La sua sarebbe un’esistenza tutto sommato tranquilla se i casi della vita non lo trascinassero di continuo dentro a intrighi criminali, a volte rischiando la pelle, dai quali però Monterossi si fa volentieri trasportare in virtù della sua curiosità e della sua umanità, trasformandosi suo malgrado in una sorta di investigatore privato dilettante che, però, sta spesso davanti alla polizia.

Carlo Monterossi se l’è inventato Alessandro Robecchi, autore di una fortunata serie di romanzi che sono pubblicati da Sellerio e che nel gennaio del 2022 era diventata una serie prodotta da Palomar e Amazon Studios e andata in streaming su Prime Video.

Quella prima stagione di Monterossi, scritta dal regista Roan Johnson, lo stesso Robecchi e Davide Lantieri, era basata basata sul primo romanzo della serie, “Questa non è una canzone d’amore” e sul terzo, “Di rabbia e di vento”, raccontati ognuno in tre episodi che ne esaurivano la trama.

Ora, dal 10 novembre arriva in streaming su Prime Video la seconda stagione di Monterossi, che questa volta adatta un solo romanzo - “Torto Marcio” - dipanandone gli eventi, che sono tanti e densi, nel corso di cinque episodi che conferma Johnson alla regia e lo stesso gruppo di sceneggiatura.

Confermato, ovviamente, tutto il cast, a cominciare da Fabrizio Bentivoglio nei panni del protagonista, panni che sembrano stati cuciti appositamente per lui, o che lui sia nato per indossare.

Tornano però anche Martina Sammarco e Luca Nucera nei panni dei più fidati collaboratori di Monterossi, Nadia e Oscar, Diego Ribon nei panni del sovrintendente Ghezzi, Tommaso Ragno in quelli del sovrintendente Carella, Donatella Finocchiaro in quelli di Lucia, vecchia fiamma mai sopita di Monterossi, e ovviamente Carla Signoris nel ruolo della nemesi di Carlo, la conduttrice Flora de Pisis.

Proprio con Signoris, Bentivoglio e il regista Roan Johnson abbiamo parlato della seconda stagione di Monterossi, e questa è la nostra intervista video con loro:





Chi non ha mai visto Monterossi ha la fortuna di poterla gustare a partire dall'ottima prima stagione, che scende giù calda e confortante come il whisky che piace tanto al suo protagonista, e di poter godere per la prima volta di un personaggio oramai diventato indistinguibile da un interprete che, si vede, si diverte un mondo a dargli vita. Gli altri torneranno con piacere nella Milano di Carlo Monterossi, nella sua casa e nelle sue atmosfere avvolgenti.

Qui di seguito la trama e il trailer ufficiali della seconda stagione di Monterossi:



Monterossi 2: Trailer: Monterossi:Il trailer ufficiale della stagione 2 - HD



In un quartiere della Milano bene, un imprenditore sessantenne molto ricco e dalla vita irreprensibile viene freddato sotto casa con due colpi di pistola. Una vecchia pistola. E sul corpo, un sasso. Per il sovrintendente Carella la vera rogna è quella: una provocazione? Uno scherzo macabro? Oppure una firma, come va convincendosi il suo collega Ghezzi?

Per Flora de Pisis un delitto così misterioso è l’occasione perfetta per spingere Crazy Love ancora più in alto negli ascolti. Carlo Monterossi, schifato dal cinismo televisivo della “regina dei cazzi degli altri” ma legato da un contratto di ferro, deve occuparsi del caso. Lo fa controvoglia, cercando di limitare i danni. Intanto, a pochi chilometri dagli attici e dal glamour del centro, Francesco, Chiara e Nadir incrociano i loro destini nella kasbah milanese di piazza Selinunte. Più di seimila appartamenti, inquilini barricati in casa, occupanti abusivi, poveri di tutto il mondo a pestarsi i piedi; un posto in cui i piccoli stratagemmi di un welfare fai-da-te sono questione di sopravvivenza e l’arte di arrangiarsi corre su un filo sottile tra il legale e l’illegale.

Ma arriva un secondo morto. Poi un terzo. Ognuno con la sua pietra addosso. Così, il mistero dei sassi coinvolge nuovi personaggi: il Socio e il Biondo, due killer ironici e litigiosi, alle prese con l’ennesimo strano cliente; e una donna colta e affascinante, che ama Nietzsche come Carlo ama Bob Dylan.

Per fermare l’ondata di terrore isterico che si abbatte su Milano, il Ministero manda un drappello di esperti da Roma e a Ghezzi e Carella non resta che condurre di nascosto un’indagine parallela. Carlo Monterossi, invece, con l’aiuto di Nadia e Falcone, scopre che il mistero dei sassi affonda le sue radici in un passato remoto, dove è difficile scavare.