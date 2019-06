Monsters at Work: La serie basata su Monsters & Co. mostra il suo protagonista

Si chiama Tylor Tuskmon ed è il protagonista di Monsters at Work, l'attesissima serie animata con la quale il servizio di video in streaming prossimo al lancio Disney+ espanderà l'universo dell'amato film Pixar Monsters & Co. Doppiato nella versione originale dalla star di Superstore Ben Feldman, il simpatico mostriciattolo si mostra per la prima volta nello scatto condiviso via social network dallo stesso attore.

"Non potrei essere più felice di mostrarmi in questa prima foto di me, Tylor Tuskmon, l'entusiasta e talentoso meccanico di Monsters at Work, una serie originale di Disney+ in arrivo nel 2020", scrive Feldman nella didascalia. "È una serie molto divertente e sono davvero emozionato di unirmi alla famiglia Disney. E nel caso in cui ve lo stesse chiedendo, ci saranno anche Mike e Sulley, quindi state tranquilli".

Monsters at Work è ambientata sei mesi dopo le vicende narrate nel film. Ora che la centrale elettrica sfrutta le risate dei bambini per alimentare la città di Mostropoli, grazie alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla di terrore, Tylor Tuskmon, un ardente e capace giovane meccanico del Facilities Team alla Monsters & Co., sogna di farsi strada all'interno della compagnia e diventare un giorno uno Spaventatore come i suoi idoli Mike e Sulley, doppiati dalle voci originali di Billy Crystal e John Goodman.

La serie coinvolge anche le altre voci originali John Ratzenberger, interprete dello Yeti (e di Bernard, un nuovo personaggio); Jennifer Tilly di Celia Mae, la centralinista della Monsters & Co. e la fidanzata di Mike; e Bob Peterson di Roze, la sorella gemella dell'addetta all'archivio delle pratiche Roz. Inoltre, faranno parte del cast Kelly Marie Tran (Star Wars: Gli ultimi Jedi) con il ruolo di Val Little, amico/a e confidente di lunga data di Tylor; Henry Winkler (Barry) di Fritz, lo sbadato direttore del Facilities Team; Lucas Neff (Aiutami Hope!) di Duncan, un idraulico opportunista; Alanna Ubach (Coco) di Cutter, un mostro sempre ligio alle regole; Stephen Stanton (Star Wars: Rebels) di Smitty e Needleman, i maldestri custodi della fabbrica doppiati nel film dal compianto Daniel Gerson; e Aisha Tyler (Archer) di Millie, la mamma del protagonista.