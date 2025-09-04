Monster: Il mondo raccapricciante di Ed Gein si svela nel primo trailer della stagione 3

News Serie TV

Disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre, la terza stagione del crime drama antologico di successo Monster, incentrata sull'assassino Ed Gein, si mostra in un primo trailer insieme al protagonista Charlie Hunnam.

"Prima di Psyco, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti c'era il mostro che li ha ispirati tutti". Il suo nome era Ed Gein, e Netflix, con la complicità di Ryan Murphy, dedica alla sua raccapricciante storia la terza stagione dell'acclamato crime drama antologico Monster, disponibile in streaming dal 3 ottobre. Il primo trailer appena rilasciato ne offre un'anteprima inquietante, con la star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam nel ruolo dell'assassino e sospettato serial killer.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/monster/3422/video/?vid=47888" title="Teaser Trailer: Stagione 3 - La Storia di Ed Gein: Il Teaser Trailer Ufficiale - HD">Teaser Trailer: Stagione 3 - La Storia di Ed Gein: Il Teaser Trailer Ufficiale - HD</a>

Monster: La storia di Ed Gein, la trama e il cast della stagione 3

Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni '50, il solitario, mite e gentile Eddie Gein vive sommessamente in una fattoria in rovina, nascondendo una casa degli orrori talmente raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, Augusta (Laurie Metcalf, The Conners), i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato l'immaginario collettivo e persino Hollywood per decenni. La macabra eredità di Gein - condannato per l'assassinio di due donne e sospettato di ulteriori delitti, tristemente noto per gli atti di squartamento e necrofilia sulle vittime - diede vita a mostri immaginari nati a sua immagine e scatenò un'ossessione culturale per gli altri criminali deviati come lui.

La terza stagione di Monster, che segue i cicli di successo incentrati sul serial killer Jeffrey Dahmer e sui fratelli condannati per il brutale omicidio dei genitori Lyle e Erik Menendez, racconta la storia di come un uomo semplice di Plainfield sia diventato il ghul più singolare della storia. Un uomo che ha rivelato al mondo la verità più orribile di tutte: i mostri non nascono, sono creati... da noi. Nel cast anche Tom Hollander (The White Lotus) nel ruolo del regista Alfred Hitchcock; Suzanna Son (The Idol) di Adeline Watkins, la donna arrivata a un passo dal matrimonio con Gein; Olivia Williams (The Crown) di Alma Reville, la moglie di Hitchcock; Vicky Krieps (Il filo nascosto) della sadica criminale tedesca Ilse Koch; Joey Pollari (SEAL Team) dell'attore Anthony Perkins; e Addison Rae di Evelyn Hartley, un'adolescente misteriosamente scomparsa.