Monster: Ella Beatty sarà Lizzie Borden nella stagione 4 della serie antologica di Netflix

Primi ingressi nel cast della quarta stagione del crime drama antologico di Netflix Monster: Ella Beatty sarà Lizzie Borden.

Dietro le quinte di Monster, la serie antologica di Netflix che esplora le vite di famigerati assassini, è cominciata la pre-produzione della quarta stagione, incentrata - com'è emerso nei giorni scorsi - sulla storia dell'assassina con l'ascia Lizzie Borden. A interpretarla sarà Ella Beatty, attrice che con il co-ideatore Ryan Murphy ha già collaborato nell'altra sua serie antologica Feud, più precisamente nella seconda stagione Capote vs. the Swans. Al cast si sono unite anche Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong) e Vicky Krieps (Il filo nascosto).

Monster 4: Chi era Lizzie Borden?

Lizzie Borden è stata una donna statunitense accusata di aver ucciso a colpi d'ascia il padre e la matrigna nel 1892, anno in cui fu emarginata dalla comunità del Massachusetts. Al centro di un processo mediaticamente molto seguito, la donna fu assolta da tutte le accuse nonostante i gravi indizi di colpevolezza. Hall, che Murphy ha scelto anche per la sua prossima serie per FX The Beauty, e Krieps, che vedremo anche nella terza stagione di Monster, interpreteranno rispettivamente Abby Borden, la matrigna di Lizzie, e Bridget Sullivan, la domestica della famiglia Borden.

La quarta sarà la prima stagione di Monster incentrata su una figura femminile. Seguirà il ciclo inaugurale con Evan Peters nei panni del cannibale di Milwaukee Jeffrey Dahmer e la seconda stagione con Nicholas Chavez e Cooper Koch in quelli dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, accusati del brutale assassinio dei ricchi genitori. La terza, intitolata The Original Monster e attesa su Netflix per ottobre, vedrà invece la star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam calarsi nei panni del serial killer Ed Gein.