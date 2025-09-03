Monster, Charlie Hunnam tornerà nella stagione 4: Ecco chi interpreterà

News Serie TV

Tra poche settimane in Monster: La storia di Ed Gein, Charlie Hunnam sarà anche nella quarta stagione della serie tv di Netflix, incentrata su Lizzie Borden.

Monster si tiene stretto Charlie Hunnam. Il protagonista dell'imminente terza stagione del crime drama antologico di Netflix, incentrata sull'assassino e sospettato serial killer Ed Gein, prenderà parte anche al quarto ciclo di episodi già in lavorazione, che ripercorrerà invece la storia dell'assassina Lizzie Borden. L'attore, in tv conosciuto per i suoi trascorsi in Sons of Anarchy e Shantaram, interpreterà un ruolo diverso da Ed Gein.

Monster 4: Charlie Hunnam anche nella stagione su Lizzie Borden

L'indiscrezione arriva da Variety, secondo il quale l'accordo con Hunnam per un suo ritorno in Monster è in via di finalizzazione. La quarta stagione si concentrerà su Lizzie Borden, una donna statunitense accusata di aver ucciso a colpi d'ascia il padre e la matrigna nel 1892, anno in cui fu emarginata dalla comunità del Massachusetts. Al centro di un processo molto seguito mediaticamente, Borden fu assolta da tutte le accuse nonostante i gravi indizi di colpevolezza.

Ella Beatty, vista nella seconda stagione dell'altra serie antologica di Ryan Murphy Feud, interpreterà il ruolo principale. Hunnam sarà invece Andrew Jackson Borden, il padre di Lizzie, il cui corpo straziato da numerosi e violenti colpi d'ascia alla testa fu trovato, steso sul divano, la mattina del 4 agosto. L'attore è il secondo membro del cast di Monster: La storia di Ed Gein a tornare nella quarta stagione: si aggiunge a Vicky Krieps, scelta per il ruolo di Bridget Sullivan, la domestica della famiglia Borden, dopo aver vestito i panni della sadica criminale tedesca Ilse Koch nel ciclo disponibile in streaming dal prossimo 3 ottobre. Nella stagione su Lizzie Borden reciterà inoltre Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong), con il ruolo dell'altra vittima, Abby Borden, seconda moglie di Andrew e matrigna di Lizzie.