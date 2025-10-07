Monster: Charlie Hunnam ha temuto che il ruolo di Ed Gein fosse "un terribile errore"

News Serie TV

Il protagonista della terza stagione di Monster, Charlie Hunnam, rivela di aver temuto il peggio dopo aver accettato di interpretare il serial killer Ed Gein nella serie di Netflix.

Monster: La storia di Ed Gein potrebbe essere la serie che permetterà a Charlie Hunnam di conquistare finalmente la sua prima nomination agli Emmy. I numeri ci sono tutti, e lui è sicuramente uno di essi. Eppure, c'è stato un momento, all'inizio del progetto, in cui l'attore inglese ha temuto di aver commesso un terribile passo falso accettando di interpretare il serial killer e profanatore di tombe Ed Gein nella terza stagione del crime drama antologico di Netflix.

Monster: Le paure di Charlie Hunnam nell'interpretare Ed Gein

"Una volta accettato, ho pensato di aver commesso un terribile errore", ha raccontato Hunnam a Entertainment Weekly. "Ho iniziato a fare ricerche, a leggere tutti i libri su Ed Gein, e sono precipitato nel panico totale. Ho pensato che non ci sarebbe stato modo di tornare indietro. È così oscuro abitare questo personaggio".

Diventata subito la serie attualmente più vista su Netflix (prima in 62 paesi in giro per il mondo), Monster: La storia di Ed Gein porta nel Wisconsin rurale degli anni '50 per esplorare la raccapricciante figura del mostro anche conosciuto come Il macellaio di Plainfield, un uomo che, spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, ha commesso crimini perversi che, negli anni a seguire, hanno ispirato gli orrori cinematografici visti in Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti.

"C'è stata una sorta di svolta quando ho iniziato a leggere le sceneggiature e ho capito che non ci saremmo concentrati su ciò che [Ed Gein] aveva fatto e su un'analisi approfondita, ma sul perché avesse fatto quello che aveva fatto e che avremmo cercato di trovare l'essere umano dietro il mostro", ha spiegato Hunnam. Per riuscirci, considerando una certa avversione a questo genere di storie horror e macabre, l'attore ha cercato di "trovare la verità" su Gein, pur non riuscendo a identificarsi nelle cose atroci che ha fatto.

"C'è come un filo conduttore che collega tutto questo, e ti fa dire 'Ok, è stata una brutta esperienza che hai intrapreso come conseguenza o reazione a questa cosa che hai vissuto, ma capisco cosa hai vissuto e come ti senti'", ha detto l'attore. "Perciò, in un certo senso, sono partito da questo e ho cercato di renderlo umano e, onestamente, di non giudicarlo, ma facendo attenzione a non provare troppa empatia per lui". Hunnam, conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Sons of Anarchy e nella meno fortunata Shantaram, ha riconosciuto tuttavia che il ruolo di Ed Gein resta "una scelta un po' strana" per lui. È rimasto "davvero sbalordito" quando il co-ideatore Ryan Murphy gli ha chiesto di interpretarlo durante una chiacchierata a cena durata un paio d'ore. "Mi sono ritrovato a dire di sì. Basandomi, direi al 99%, su quanto adorassi Ryan".