TGCom24
Home | Serie TV | News | Monster: Charlie Hunnam ha temuto che il ruolo di Ed Gein fosse "un terribile errore"
Schede di riferimento
Monster
Anno: 2022
3,3
Monster
Charlie Hunnam
Charlie Hunnam
News Serie TV

Monster: Charlie Hunnam ha temuto che il ruolo di Ed Gein fosse "un terribile errore"

Emanuele Manta

Il protagonista della terza stagione di Monster, Charlie Hunnam, rivela di aver temuto il peggio dopo aver accettato di interpretare il serial killer Ed Gein nella serie di Netflix.

Monster: Charlie Hunnam ha temuto che il ruolo di Ed Gein fosse "un terribile errore"

Monster: La storia di Ed Gein potrebbe essere la serie che permetterà a Charlie Hunnam di conquistare finalmente la sua prima nomination agli Emmy. I numeri ci sono tutti, e lui è sicuramente uno di essi. Eppure, c'è stato un momento, all'inizio del progetto, in cui l'attore inglese ha temuto di aver commesso un terribile passo falso accettando di interpretare il serial killer e profanatore di tombe Ed Gein nella terza stagione del crime drama antologico di Netflix.

Monster: Le paure di Charlie Hunnam nell'interpretare Ed Gein

"Una volta accettato, ho pensato di aver commesso un terribile errore", ha raccontato Hunnam a Entertainment Weekly. "Ho iniziato a fare ricerche, a leggere tutti i libri su Ed Gein, e sono precipitato nel panico totale. Ho pensato che non ci sarebbe stato modo di tornare indietro. È così oscuro abitare questo personaggio".

Diventata subito la serie attualmente più vista su Netflix (prima in 62 paesi in giro per il mondo), Monster: La storia di Ed Gein porta nel Wisconsin rurale degli anni '50 per esplorare la raccapricciante figura del mostro anche conosciuto come Il macellaio di Plainfield, un uomo che, spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, ha commesso crimini perversi che, negli anni a seguire, hanno ispirato gli orrori cinematografici visti in Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti.

Leggi anche Monster 3 e la trasformazione di Charlie Hunnam in Ed Gein: Ecco quanto è dimagrito

"C'è stata una sorta di svolta quando ho iniziato a leggere le sceneggiature e ho capito che non ci saremmo concentrati su ciò che [Ed Gein] aveva fatto e su un'analisi approfondita, ma sul perché avesse fatto quello che aveva fatto e che avremmo cercato di trovare l'essere umano dietro il mostro", ha spiegato Hunnam. Per riuscirci, considerando una certa avversione a questo genere di storie horror e macabre, l'attore ha cercato di "trovare la verità" su Gein, pur non riuscendo a identificarsi nelle cose atroci che ha fatto.

"C'è come un filo conduttore che collega tutto questo, e ti fa dire 'Ok, è stata una brutta esperienza che hai intrapreso come conseguenza o reazione a questa cosa che hai vissuto, ma capisco cosa hai vissuto e come ti senti'", ha detto l'attore. "Perciò, in un certo senso, sono partito da questo e ho cercato di renderlo umano e, onestamente, di non giudicarlo, ma facendo attenzione a non provare troppa empatia per lui". Hunnam, conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Sons of Anarchy e nella meno fortunata Shantaram, ha riconosciuto tuttavia che il ruolo di Ed Gein resta "una scelta un po' strana" per lui. È rimasto "davvero sbalordito" quando il co-ideatore Ryan Murphy gli ha chiesto di interpretarlo durante una chiacchierata a cena durata un paio d'ore. "Mi sono ritrovato a dire di sì. Basandomi, direi al 99%, su quanto adorassi Ryan".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Monster
Anno: 2022
3,3
Monster
Charlie Hunnam
Charlie Hunnam
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Cavaliere dei Sette Regni: Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade
news Serie TV Il Cavaliere dei Sette Regni: Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade
Una mamma per amica, Lauren Graham sul finale divisivo del revival: “Io mi sono divertita un mondo”
news Serie TV Una mamma per amica, Lauren Graham sul finale divisivo del revival: “Io mi sono divertita un mondo”
Chicago Med dà un volto al figlio di Sharon, il figlio di Lisa Kudrow in The Comeback e altre news in breve
news Serie TV Chicago Med dà un volto al figlio di Sharon, il figlio di Lisa Kudrow in The Comeback e altre news in breve
Monster 3 e la trasformazione di Charlie Hunnam in Ed Gein: Ecco quanto è dimagrito
news Serie TV Monster 3 e la trasformazione di Charlie Hunnam in Ed Gein: Ecco quanto è dimagrito
Scrubs: Nuove aggiunte al cast del revival, compresi altri due volti noti
news Serie TV Scrubs: Nuove aggiunte al cast del revival, compresi altri due volti noti
Ballard: Prime Video rinnova lo spin-off di Bosch per una seconda stagione - Aggiornata
news Serie TV Ballard: Prime Video rinnova lo spin-off di Bosch per una seconda stagione - Aggiornata
Bridgerton 4: Trapelata per errore la data d'uscita della quarta stagione?
news Serie TV Bridgerton 4: Trapelata per errore la data d'uscita della quarta stagione?
The Great North cancellata dopo cinque stagioni
news Serie TV The Great North cancellata dopo cinque stagioni
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Monster
Petra
Task
The Pitt
Gen V
Il rifugio atomico
Wayward - Ribelli
Hotel Costiera
Il Mostro
NCIS: Tony & Ziva
Bridgerton
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV