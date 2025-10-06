Monster 3 e la trasformazione di Charlie Hunnam in Ed Gein: Ecco quanto è dimagrito

News Serie TV

Charlie Hunnam ha subito una trasformazione fisica notevole e ha seguito anche un preciso percorso psicologico per entrare nei panni dell'assassino Ed Gein nella serie Monster: La storia di Ed Gein. Ecco cosa ha raccontato l'attore.

Charlie Hunnam ha affrontato una delle sfide più intense della sua carriera per interpretare il serial killer Ed Gein nella terza stagione della serie antologica Monster. Per calarsi completamente nel ruolo, l'attore ha trasformato radicalmente sia il proprio aspetto fisico che la propria interiorità, come ha raccontato in un'intervista a People.

Monster: La trasformazione di Charlie Hunnam in Ed Gein

Hunnam ha raccontato che uno dei primi passi fondamentali per entrare nei panni di Gein è stato trasformare il proprio corpo. "Era un tipo molto magro, malnutrito. Quindi, il primo passo fondamentale è stato perdere circa 14 chili, così da poter avere un aspetto simile al suo", ha spiegato. La decisione di perdere peso non è stata solo estetica, ma parte integrante del tentativo di avvicinarsi a un personaggio segnato dalla privazione, dallisolamento e da una condizione fisica precaria che rifletteva anche il suo stato mentale.

Per Hunnam, però, la trasformazione vera è stata soprattutto interiore. L’attore ha spiegato che il suo obiettivo non era mostrare cosa avesse fatto Ed Gein, ma cercare di capire perché lo avesse fatto. "Trovare la verità è stato l’intero processo. Eravamo molto più interessati al motivo per cui Ed fece ciò che fece, piuttosto che a cosa fece", ha detto. "Tutti sanno più o meno cosa ha fatto, ed è stato raccontato in molti film. Ma noi volevamo riflettere questa bizzarra, minuscola e oscura parte della condizione umana che lui ha manifestato", ha aggiunto.

Un elemento centrale del lavoro è stato approfondire il tormentato rapporto di Gein con la madre, che ha segnato profondamente la sua psiche. Lei gli diceva ogni giorno della sua vita che lo odiava, perché non era nata la figlia che aveva sempre desiderato. Immaginare quali potessero essere le conseguenze psicologiche di un legame del genere, soprattutto considerando che era l’unica persona con cui avesse un rapporto, ha influenzato molto anche il lavoro sulla voce e su come si relazionasse con il mondo", ha raccontato Hunnam.

Sul set di Monster: Un'esperienza sorprendentemente positiva

Nonostante l’oscurità del personaggio e della storia, Hunnam ha spiegato che l'energia sul set era tutt'altro che opprimente. "C’è la materia e poi c’è il processo. Noi ci sentivamo molto bene riguardo al lavoro che stavamo facendo. L’esperienza quotidiana era leggera e gioiosa. Ci sentivamo fieri e sentivamo di stare raggiungendo qualcosa", ha ricordato.

Anche nei momenti più difficili, il team trovava gratificazione nel portare avanti un lavoro artistico complesso, ma significativo. "Non voglio dire che sia stata un’esperienza divertente, sarebbe un titolo terribile dire che questa storia incredibilmente cupa è stata divertente, ma per me è stato un percorso molto soddisfacente e bello", ha a sottolineato l'attore. Il risultato, come tutti abbiamo visto sullo schermo, è un'interpretazione incredibile che candida Hunnam ai più ambiti premi televisivi della prossima stagione. Noi ci scommettiamo.