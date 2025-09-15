TGCom24
Monster racconta la raccapricciante storia di Ed Gein: Il trailer ufficiale della stagione 3
News Serie TV

Monster racconta la raccapricciante storia di Ed Gein: Il trailer ufficiale della stagione 3

Emanuele Manta
10

Ecco il trailer ufficiale italiano dell'attesissima terza stagione di Monster, incentrata sull'assassino Ed Gein, disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre.

Monster racconta la raccapricciante storia di Ed Gein: Il trailer ufficiale della stagione 3

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale dell'attesissima terza stagione di Monster, il crime drama antologico di Ryan Murphy e Ian Brennan che racconta le storie di alcuni degli assassini più mostruosi che il mondo abbia avuto la sfortuna di conoscere. Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 3 ottobre, il nuovo ciclo si concentra sulla figura di Ed Gein, anche conosciuto come il Macellaio di Plainfield, interpretato dalla star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam.

Monster: La storia di Ed Gein, la trama e il cast della stagione 3

Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni '50, un uomo solitario, all'apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, i crimini perversi di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni. Da Psyco a Non aprite quella porta, fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a mostri immaginari modellati sulla sua immagine, alimentando un'ossessione culturale per la perversione criminale. Ed Gein non ha solo influenzato un genere, ma è diventato un modello per l'horror moderno.

Accanto a Hunnam recitano la vincitrice di quattro Emmy Laurie Metcalf (The Conners) nel ruolo della madre di Gein, Augusta; Tom Hollander (The White Lotus) del regista di Psyco Alfred Hitchcock; Suzanna Son (The Idol) di Adeline Watkins, la donna arrivata a un passo dal matrimonio con Gein; Olivia Williams (The Crown) di Alma Reville, la moglie di Hitchcock; Joey Pollari (SEAL Team) dell'attore Anthony Perkins; e Addison Rae di Evelyn Hartley, un'adolescente misteriosamente scomparsa. La storia di Ed Gein segue le acclamate stagioni sul serial killer Jeffrey Dahmer e sui fratelli condannati per l'omicidio dei ricchi genitori Lyle ed Erik Menendez, e precede una quarta già confermata sull'assassina Lizzie Borden, nella quale Hunnam tornerà con un ruolo diverso - il padre di Lizzie, Jackson Borden.

Emanuele Manta
