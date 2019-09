Modern Love: Il trailer ufficiale della serie di Amazon che racconta l'amore

News Serie TV

Nel cast Anne Hathaway, Andy Garcia, Tina Fey, Dev Patel e molti altri.

"L'amor che move il sole e l'altre stelle", scrisse Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. L'amore, il meccanismo del mondo e di tutta la vita, che disperatamente cerchiamo e da cui siamo in un modo o nell'altro rovinati. L'amore, quello vero, o forse no, che Amazon Prime Video racconta attraverso una serie di storie nella nuova produzione originale Modern Love, della quale possiamo vedere il trailer ufficiale in attesa del debutto il 18 ottobre prossimo.

Scritta, diretta e prodotta da John Carney (Tutto può cambiare) basandosi su una rubrica del New York Times e sul podcast omonimo, Modern Love esplora in ciascuno dei suoi 8 episodi una diversa storia incentrata sull'amore e sulle sue molte forme, coinvolgendo di volta in volta un cast differente. Si spazia dall'assurdo (la clip mostra John Gallagher discutere goffamente con un paramedico di un incidente sessuale) al drammatico (Cristin Milioti si chiede come possa avere un bambino con un uomo che non ama). Vediamo anche Tina Fey e John Slattery parlare tristemente dei loro problemi di coppia con una terapeuta, Dev Patel gettare via la fede e una Anne Hathaway davvero, davvero disperata, e poi di nuovo piena di gioia. "C'è qualcuno là fuori che mi accetterà per quello che sono", la sentiamo dire. "Il buono. Il brutto. Tutto l'amore".

