Modern Love: Anne Hathaway nel primo trailer della commedia romantica di Amazon

In streaming dal 18 ottobre, la serie coinvolge anche Tina Fey e Dev Patel.

Nel caso in cui ve lo foste perso, la vincitrice dell'Oscar Anne Hathaway (Les Misérables) sarà la protagonista di una serie tv di Amazon Prime Video. Una cosa veloce, in realtà, perché Modern Love - di cui il servizio di video in streaming ha diffuso il primo trailer in occasione del TCA press tour estivo - è una serie antologica i cui otto episodi prodotti raccontano ciascuno una diversa storia incentrata sull'amore e sulle sue molte forme (sessuale, romantico, familiare, platonico e per se stessi), coinvolgendo ogni volta un cast differente.

Scritta, diretta e prodotta da John Carney (Tutto può cambiare) e disponibile dal 18 ottobre, Modern Love coinvolge un cast stellare che include anche Tina Fey (30 Rock), Dev Patel (The Millionaire), John Slattery (Mad Men), Andy Garcia (Ballers), Brandon Victor Dixon (Power), Julia Garner (Ozark), John Gallagher, Jr. (The Newsroom), Cristin Milioti (Black Mirror) e Shea Whigham (Homecoming), solo per citarne alcuni.