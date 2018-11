Modern Love: Anne Hathaway, Dev Patel e Tina Fey nel cast della serie tv di Prime Video

Il premio Oscar Anne Hathaway (Les Misérables), la star del pluripremiato The Millionaire Dev Patel e la vincitrice di nove Emmy Tina Fey (30 Rock) saranno tra i protagonisti di Modern Love, prossima serie antologica di Prime Video, il servizio di video in streaming di Amazon.

Basata sull'omonima rubrica del New York Times, Modern Love è una commedia romantica scritta, diretta e prodotta da John Carney (Tutto può cambiare). Allo stesso modo della recente The Romanoffs, ciascuno degli 8 episodi ordinati racconterà una diversa storia incentrata sull'amore e sulle sue molte forme (sessuale, romantico, familiare, platonico e per se stessi), coinvolgendo ogni volta un cast differente.

In aggiunta ai tre attori sopracitati, faranno parte del cast anche John Slattery (Mad Men), Catherine Keener (Kidding), Andy Garcia (Ballers), Cristin Milioti (Hot I Met Your Mother), Brandon Victor Dixon (Power), Olivia Cooke (Bates Motel), Andrew Scott (Sherlock), Julia Garner (Ozark), Shea Whigham (Homecoming), Gary Carr (The Deuce), John Gallagher Jr. (The Newsroom) e Sofia Boutella (Fahrenheit 451).

"È come se mi fossi svegliato nel negozio di caramelle degli attori", ha commentato Carney in un comunicato. "Siamo riusciti a mettere insieme un cast da sogno di attori che amo. La serie sarà una testimonianza della portata del materiale originale e di come, oggi più che mai, l'amore sia l'unica certezza".