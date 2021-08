Miracle Workers 3: Daniel Radcliffe twerka mezzo nudo in una spassosa scena senza senso

News Serie TV

La terza stagione della comedy antologica, intitolata Oregon Trail, è ambientata nel Vecchio West.

Nel prossimo episodio della terza stagione di Miracle Workers, il Vecchio West incontrerà West Hollywood in una delle scene più nonsenso di quest'anno. Una clip di Oregon Trail condivisa dal canale YouTube della rete americana TBS mostra un'anteprima dell'assurdo balletto che Daniel Radcliffe porterà in scena nei panni di un Reverendo Ezekiel Brown di (poca) pelle e piume vestito.

Miracle Workers 3: Clip: Miracle Workers 3: Clip della serie con Daniel Radcliffe - HD

Ora, probabilmente vi starete chiedendo cosa diavolo abbiano appena visto i vostri occhi. La terza stagione della comedy antologica, in Italia attesa prossimamente su Italia 1, vede il Reverendo Brown accompagnare un fuorilegge ricercato (Steve Buscemi) e la sua giovane moglie cresciuta nella prateria (Geraldine Viswanathan) mentre si spostano verso ovest in un'America di metà Ottocento piena di promesse e pericoli. Seguendo il consiglio di rilassarsi, l'uomo di fede si concede un sorso di olio di serpente che finisce col farlo agire in modo un po' diabolico.

"Non abbiamo dovuto convincerlo", hanno raccontato gli showrunner Daniel Mirk e Robert Padnick a Entertainment Weekly. "Daniel era entusiasta dell'idea della sequenza di ballo quando glielo abbiamo proposto. Ha creato il balletto con un coreografo, si è esercitato attentamente nel suo tempo libero e, ovviamente, il suo duro lavoro è stato ripagato perché il risultato è fantastico. Una delle cose divertenti del lavorare con Daniel è che le scene più folli sono sempre le sue preferite. Si impegna duramente a tirare fuori le situazioni più strane e divertenti".