Mindhunter: Il primo teaser del thriller di David Fincher

Prossima serie drammatica di alto profilo di Netflix, prodotta con lo stesso David Fincher premiato con l'Emmy per House of Cards, che anche in questa occasione è coinvolto come regista, Mindhunter ha fatto il suo debutto ieri al "See What's Next", l'evento berlinese del servizio di video in streaming dedicato alle prossime novità, dove è stato mostrato il teaser che vi riproponiamo qui di seguito.

Disponibile da ottobre, il thriller si ispira al lavoro dell'ex agente speciale John Douglas nella caccia ai serial killer più pericolosi, spesso da lui intervistati dopo la cattura per migliorare le tecniche di profiling. Jonathan Groff (Looking, Glee) interpreta un personaggio basato su quest'ultimo, Holden Ford, un agente dell'FBI che interroga i serial killer in prigione nel tentativo di risolvere indagini aperte.

Il resto del cast include Holt McCallanay (Blue Bloods), Anna Torv (Fringe) e Hannah Gross. Nel ruolo di produttore esecutivo, Fincher è affiancato tra gli altri dal premio Oscar Charlize Theron.