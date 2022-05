Miguel Bernardeau di Elite sarà Zorro in una serie tv di Prime Video

News Serie TV

Tra le diverse basare su Zorro in lavorazione nell'ultimo periodo una è destinata a Prime Video e avrà Miguel Bernardeau, attore spagnolo reso celebre dal ruolo di Guzmán nella serie di successo Elite, nei panni di Don Diego de la Vega e del suo alter ego mascherato. Secondo Variety, al cast si è unita anche l'attrice messicana Renata Notni (La vendetta delle Juana).

Zorro: La trama della serie tv di Prime Video

Scritta da Carlos Portela (Velvet Collection) e diretta da Javier Quintas (La casa di carta, Sky Rojo) con Miguel Angel Vivas, Zorro si comporrà di 10 episodi e sarà un remake moderno dell'omonima serie di culto di fine anni '50. La nuova versione di Diego de la Vega interpretata da Bernardeau è descritta come un proprietario terriero che, sotto mentite spoglie, è un eroe mascherato del popolo. Il suo nome è Zorro ed è plasmato dalle relazioni del suo passato, così come dall'amore e dalle delusioni, riflettendo una mascolinità lontana dagli stereotipi. Inoltre, la sua battaglia riguarda anche la scoperta di colui che ha ucciso suo padre; una missione che lo porta a scoprire segreti di famiglia che cambieranno per sempre il suo destino. Notni sarà nel frattempo Lolita Marquez, l'amore di gioventù del protagonista.

Gli altri Zorro

Quello interpretato da Bernardeau è solo uno dei diversi Zorro in arrivo in tv. La star di NCIS Wilmer Valderrama lo interpreterà in un altro remake della serie originale destinato a Disney+. L'affermato regista e produttore texano Robert Rodriguez (Sin City), invece, sta collaborando con The CW allo sviluppo di una serie tv che re-immagina l'eroico giustiziere e abile spadaccino attraverso una prospettiva completamente nuova: quella di una donna.